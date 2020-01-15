Güzellik değer katıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Güzellik değer katıyor - Son Dakika

Güzellik değer katıyor

7 saat önce

Estetik uzmanı Özge Karapınar, günümüzde dış görünüşünün öneminin yapılan araştırmalar ile ortaya konulduğunu belirterek, "Güzel ya da yakışıklı olarak nitelendirilen insanların, daha zeki ve daha iyi olarak algılandığı, dünya çapında yapılan araştırmalar sonrasında tespit edilmiştir" dedi.

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Estetik uzmanı Özge Karapınar, günümüzde dış görünüşünün öneminin yapılan araştırmalar ile ortaya konulduğunu belirterek, "Güzel ya da yakışıklı olarak nitelendirilen insanların, daha zeki ve daha iyi olarak algılandığı, dünya çapında yapılan araştırmalar sonrasında tespit edilmiştir" dedi.


Özge Estetik olarak birçok farklı konuda danışanlarına hizmet verdiklerinin altını çizen Karapınar, "Güzellik kişilerin yaşadıkları topluma ve döneme göre değişir. Güzellik anlayışını modaya benzetebiliriz. Güzellik kavramını yüz ve bedendeki orantılar ile açıklamak mümkün olsa da yaşanan döneme göre farklılık gösterebilen bir kavramdır" ifadelerini kullandı.


Estetik kavramının sanat felsefesi ile yakından ilişkili olduğunu kaydeden Karapınar, "Eğer işinizi yaparken sanatsal bir çalışma yaptığınızı düşünürseniz başarıyı yakalarsınız. Estetik zaten, 'Değer teorisi ya da aksiyoloji adı verilen felsefenin bir dalıdır' şeklinde tanımlanır. Bizler yaptığımız işi bir sanat dalı olarak görüyoruz. Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip ederek bunu danışanlarımıza yansıtmanın çabasındayız. Yaşadığımız dönemin modasını Mersin'e taşıyarak hizmet verme anlayışındayız" diye konuştu. - MERSİN

Karapınar, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 12:48 Kaynak: İHA
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