Güzelyurt'ta yerinde tespit yerinde çözüm toplantısı düzenlendi - Son Dakika

Aksaray Valiliğince başlatılan yerinde tespit yerinde çözüm toplantısı Güzelyurt ilçesinde yapıldı.

İlçede bir otelde düzenlenen toplantıya Vali Hamza Aydoğdu, Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, Güzelyurt Kaymakam Vekili Elif Nur Saçal, Güzelyurt Belediye Başkanı Ünal Demircioğlu ve diğer yetkililer katıldı.

Aydoğdu, burada yaptığı konuşmada, kurum müdürlerinden iletilen sorunları dinlediklerini, ilçede yapılan iş ve işlemlerle ilgili bilgi aldıklarını söyledi.

Eğitim, sağlık, yol ve diğer altyapı konularında iletilen sorunları dinlediklerini anlatan Aydoğdu, "İletilen sorunlarla ilgili çalışmaları başlatacağız. Her zaman vatandaşımızın yanındayız. Yerinde tespit, yerinde çözüm ile ilçe, belde ve köylerin taleplerini dinleyip önceliklerinde yine yerinde belirlenerek kamu hizmetlerinin herhangi bir aksamaya meydan vermeden sunacağız. Bu kapsamda ilçelerde istişare toplantıları başlattık." diye konuştu.