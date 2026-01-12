Güzide Gebzespor'da Teknik Direktör Krizi - Son Dakika
Güzide Gebzespor'da Teknik Direktör Krizi

Güzide Gebzespor'da Teknik Direktör Krizi
12.01.2026 16:21
Güzide Gebzespor, bahis soruşturmasına karışan Muzaffer Bilazer ile yollarını ayırdı.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Güzide Gebzespor'da adı bahis soruşturmasında geçen ve ligde düşmeme mücadelesi veren Somaspor'a sahasında kaybeden teknik direktör Muzaffer Bilazer ile yollar ayrıldı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta liderlik yarışından kopmak istemeyen Güzide Gebzespor'da deneyimli teknik direktör Muzaffer Bilazer ile yollar ayrıldı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yürütülen bahis soruşturması kapsamında; son 5 yılda profesyonel liglerde teknik sorumlu olarak görev yapan ve görev yaptığı dönemlerde bahis oynadığı tespit edilen çalıştırıcılar arasında adı bulunan ve TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na tedbirli olarak sevk edilen tecrübeli çalıştırıcı, ikinci yarının ilk maçında Somaspor'a sahasında 1-0 mağlup oldu. Mağlubiyetin ardından fatura Bilazer'e kesildi.

18. haftanın sonunda 31 puanla 7. sırada kalan Güzide Gebzespor, 11. haftada göreve başlayan Bilazer'e emekleri için teşekkür ederek yolları ayırdıklarını duyurdu.

Bilazer, 22 puanla zirvenin 3 puan gerisinde devraldığı Gebze ekibiyle çıktığı 8 maçta 3 mağlubiyet, 3 beraberlik ve 2 galibiyet alarak 9 puan topladı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

