HAB 11. Yaşında Büyümeye Devam Ediyor

Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (HAB) Müdürü Mehmet Nihat Yapıcı, bölgede sadece arsa tahsisi yapmadıklarını, bir gelecek de inşa ettiklerini belirterek, "Kuruluşumuzun 11. yılında, HAB olarak, uzay, havacılık ve savunma konularında Türkiye'nin üreten gücü olmaya devam edeceğiz." dedi.

Yapıcı, AA muhabirine, HAB'ın 11 yıl önce toplam 7,2 milyon metrekarelik bir alanda kurulduğunu ifade ederek, geçen yıl bölgenin sınırlarını genişletmeye yönelik bir çalışma planladıklarını söyledi.

Bu kapsamda toplam 9,5 milyon metrekarelik alana ulaştıklarını dile getiren Yapıcı, 2030 yılına kadar 12 milyon metrekarenin üzerinde büyümeyi hedeflediklerini bildirdi.

Bölgenin savunma sanayisi ekosisteminde ciddi bir alan kapladığına dikkati çeken Yapıcı, "Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığımız (SSB) liderliğinde tüm faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Bu anlamda toplam savunma sanayi çalışanı 100 bin seviyelerindeyken, bunun 25 bini yani savunma sanayisinde çalışan her 4 kişiden 1'i HAB sınırları içerisinde görev alıyor. HAB, bu anlamda çok ciddi bir gelecek vadediyor. İstihdamın 70 bin kişilere ulaşması planlanan HAB'da yatırım planları yoğun bir şekilde çalışılıyor, SSB başkanlığında bu planlar günbegün hayata geçiriliyor." diye konuştu.

80 firmanın inşaatı devam ediyor

HAB'da geçen yıl KAAN, HÜRKUŞ, HÜRJET, ANKA-3 gibi platformların yanı sıra ALTAY Tankı'nın seri üretim tesisi gibi vizyoner projelerin hayata geçirildiğini anımsatan Yapıcı, şu ifadeleri kullandı:

"Şu anda bölgemizde 315 katılımcımız var. Bunun 140'ı halihazırda üretimde, havacılık ve uzay sanayisinin yanı sıra denizaltı, radar projeleri ve siber güvenlik gibi pek çok alanda faaliyete geçecek 80 firmanın inşaatı ise devam ediyor. Bunların da yıl içerisinde tamamlanarak üretime başlamasını hedefliyoruz. Hem dron çalışmaları hem İHA/SİHA'lar konusunda yoğun çalışmalar devam ediyor. Bunun dışında siber güvenlik konularında da çalışmalar sürüyor."

Tersine beyin göçüne destek

Yapıcı, 2025 yılını 2026'ya hazırlıkla geçirdiklerini belirterek, bu yıl yoğun olarak kreş ve meslek liseleri gibi eğitim yapıları başta olmak üzere, cami, spor merkezleri, otel, rekreasyon ve sosyal alanlarda yapı faaliyetlerini sürdüreceklerini bildirdi.

SSB ve vakıf şirketlerinin tersine beyin göçü konusunda çok yoğun çalıştıklarına dikkati çeken Yapıcı, kendilerinin de bir platform görevi görerek HAB sınırları içerisinde çeşitli imkanları sağlamak üzerine çalışmalar yaptıklarını anlattı.

Geçen yıl katılımcılarla toplam 6 bin fidan diktiklerinin altını çizen Yapıcı, "Yeşil OSB" mottosuyla, sürdürülebilirlik temasıyla bölgeyi daha ileri bir noktaya taşımayı arzu ettiklerini söyledi.

"Katılımcılarımızla birlikte geleceğe yön vermeye çalışıyoruz"

HAB'ın sağladığı avantajlara da dikkati çeken Yapıcı, şunları kaydetti:

"Katılımcı kahvaltılarıyla SSB ile katılımcılarımızı bir araya getirerek sahadaki tüm konuları dinliyoruz. İkili görüşmeler ve sanayici buluşmalarını sağlamak da bu yılki hedeflerimizden biri. Ayrıca 203 bin metrekarelik alanda Ar-Ge faaliyetlerini geliştirmek üzere 'TeknoHAB' teknoloji geliştirme bölgemizde üniversite-sanayi işbirliğini sağlıyoruz. 2026'da yine TeknoHAB bölgemizde genç mühendislerimize yer vermek ve OSB tarafından üretim faaliyetlerini sürdürmek adına çalışmalarımız olacak. HAB bölgesinde sadece bir arsa tahsisi yapmıyoruz, katılımcılarımızla birlikte geleceğe yön vermeye çalışıyoruz. Kuruluşumuzun 11. yılında HAB olarak, uzay, havacılık ve savunma konularında Türkiye'nin üreten gücü olmaya devam edeceğiz."