Son Dakika Haberleri: Hababam Sınıfı Yeniden Fragman

Hababam Sınıfı Yeniden Fragman

1 saat önce

Rıfat Ilgaz'ın unutmaz eseri Hababam Sınıfı yeniden beyaz perdeye uyarlanıyor.

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Rıfat Ilgaz'ın unutmaz eseri Hababam Sınıfı yeniden beyaz perdeye uyarlanıyor. İnek Şaban, Güdük Necmi, Damat Ferit, Hafize Ana, Mahmut Hoca gibi sevdiğimiz karakterlerle gönüllere taht kuran klasikleşmiş filmin uyarlamasında yeni karakterler, yeni bir jenerasyon, yeni bir dil hakim. Özel Çamlıca Lisesi, yeniden karma eğitime geçince, kızlar ve erkekler arasından tatlı bir rekabet başlar. Okula yatılı gelen kız öğrenciler ile okulun gediklileri başlarda birbirlerine meydan okurken, bir süre sonra müttefik olarak birlikte birçok maceraya atılır.

1975 yılında Ertem Eğilmez'in yönetmen koltuğunda oturduğu filmin yönetmenliğini bu sefer Doğa Can Anafarta üstleniyor. Yapımcılığını Hann Media'nın üstlendiği filmin senaryosunu ise Evren Erdoğan ve Ayşe Balıbey birlikte kaleme alıyor.
Kaynak: DailyMotion.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 10:01 

Rıfat Ilgaz, Sinema
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