Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen 2027 hac kura sonuçları açıklandı. Bu yıl kaydını yenileyen ve ön kayıt yaptıran 1 milyon 878 bin 46 kişinin katıldığı kura çekilişi noter huzurunda gerçekleştirildi.
Kura sonucunda 84 bin 942 kişi hacı adayı olmaya hak kazandı. Sonuçlar, e-Devlet üzerinden sorgulanabilir hale gelirken, hacı adaylarının kayıtlı cep telefonlarına da kısa mesajla bilgilendirme yapılacak.
Hac hakkı kazanan adaylar, kesin kayıt işlemlerini 30 Temmuz-18 Ağustos 2026 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden gerçekleştirebilecek.
Hacı adaylarının Suudi Arabistan'a gidişlerinin 17 Nisan-11 Mayıs, dönüşlerinin ise 20 Mayıs-15 Haziran tarihleri arasında yapılması planlanıyor.
Son Dakika › E-Devlet › Haberi duyan on binlerce kişi e-Devlet'e akın etti - Son Dakika
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