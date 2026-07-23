Haberi duyan on binlerce kişi e-Devlet\'e akın etti

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen 2027 hac kura sonuçları açıklandı. Bu yıl kaydını yenileyen ve ön kayıt yaptıran 1 milyon 878 bin 46 kişinin katıldığı kura çekilişi noter huzurunda gerçekleştirildi.

84 BİN 942 KİŞİ HACI ADAYI OLMAYA HAK KAZANDI

Kura sonucunda 84 bin 942 kişi hacı adayı olmaya hak kazandı. Sonuçlar, e-Devlet üzerinden sorgulanabilir hale gelirken, hacı adaylarının kayıtlı cep telefonlarına da kısa mesajla bilgilendirme yapılacak.

KESİN KAYITLAR 30 TEMMUZ'DA BAŞLIYOR

Hac hakkı kazanan adaylar, kesin kayıt işlemlerini 30 Temmuz-18 Ağustos 2026 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden gerçekleştirebilecek.

GİDİŞ VE DÖNÜŞ TARİHLERİ BELLİ OLDU

Hacı adaylarının Suudi Arabistan'a gidişlerinin 17 Nisan-11 Mayıs, dönüşlerinin ise 20 Mayıs-15 Haziran tarihleri arasında yapılması planlanıyor.