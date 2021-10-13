13 Ekim 2021 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

13 Ekim 2021 TRT spor Yayın Akışı

13 Ekim 2021 Çarşamba günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TRT SPOR YAYIN AKIŞI 01:00 Spor Artı 02:00 Taktik Analiz 04:00 Spor Artı 05:00 İleri Üçlü 06:58 İstiklal Marşı 08:50 Takvim Yaprakları 08:55 Hava Durumu 09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni 09:15 2022 Dünya Kupası Elemeleri Özetler 09:45 İtalya Seri A Goller 10:00 Spor Bülteni 10:55 Spor Kitaplığı 11:00 Spor Manşet 12:30 Gün Ortası 13:30 A Milli Futbol Takımı Özetler 13:55 Takvim Yaprakları 14:00 Spor Stüdyosu 16:00 Gündem Futbol 17:50 İspanya La Liga Goller 18:00 Spor Merkezi 19:15 Filenin Sultanları Sebat Belgeseli 19:55 Hava Durumu 20:00 Spor Akşamı 21:00 Futbol Aklı 23:00 Aktüel Futbol

Son Dakika

Öğretmenden iki öğrenciye taciz! İfadeler 49 yaşındaki şüpheliyi tutuklattı

Tamer Karadağlı'nın katılacağı organizasyon ertelendi

Cristiano Ronaldo, dolar milyarderi iş insanıyla ortak oldu! İşte yer alacağı yeni proje

Burcu Esmersoy'un derin dekoltesi sosyal medyayı salladı

Kuvvetli geliyor! İstanbul, Ankara, İzmir dahil 48 ilde sağanak yağış etkili olacak

Gülşah Saraçoğlu, transparan kıyafetli pozlarıyla gündeme damga vurdu

Yeğenini ezen hala gözyaşları içinde olayla ilgili konuştu: Şaka yapıyor sandım, ama kan vardı

HDP'li Buldan'dan, Nihal Yalçın ile polemik yaşayan Tamer Karadağlı'ya cevap: Bu da sana kapak olsun