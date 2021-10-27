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27 Ekim 2021 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika

27 Ekim 2021 Trt1 Yayın Akışı

27.10.2021 06:42
27 Ekim 2021 Trt1 Yayın Akışı

27 Ekim 2021 Çarşamba günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT1 YAYIN AKIŞI

02:20 Bizim Köyün Kızları

04:20 Seksenler

06:00 Tek Yürek

09:00 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi

10:30 Masumlar Apartmanı

13:00 Bizim Köyün Kızları

15:30 Dünya Hali

16:45 Seksenler

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Dünya Hali

21:25 Dangal

27 Ekim 2021 Trt1 Yayın Akışı

Dünya Hali, TV, Son Dakika

Kaynak: InterSinema.com

Son Dakika TV 27 Ekim 2021 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 27 Ekim 2021 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika
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