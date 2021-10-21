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30 YILLIK EŞİNİN KALP AMELİYATI, HAYATININ DÖNÜM NOKTASI OLDU - Son Dakika

30 YILLIK EŞİNİN KALP AMELİYATI, HAYATININ DÖNÜM NOKTASI OLDU

21.10.2021 11:52

ANTALYA'da yaşayan 30 yıllık evli Gülay (52) ve Özcan Pekmezci (56), 45 gün arayla kalp ameliyatı oldu.

ANTALYA'da yaşayan 30 yıllık evli Gülay (52) ve Özcan Pekmezci (56), 45 gün arayla kalp ameliyatı oldu. Çocukluğundan beri kalp hastası olan ancak korkusundan, ameliyattan kaçınan Gülay Pekmezci (52), 1,5 an önce kalp krizi geçiren eşi Özcan Pekmezci'nin (56) operasyonla sağlığına kavuşmasından cesaret alıp ameliyat oldu.

Kaş ilçesinde çocukluğundan beri kalp kapağındaki sorun nedeniyle sıkıntı yaşayan Gülay Pekmezci, son iki yıldır sokağa çıkamaz hale geldi. Bir kat merdiven çıkarken, birkaç adım atarken bile yaşadığı nefes darlığı yüzünden hayatını devam ettirmekte zorlandığını belirten Gülay Pekmezci, korkusu nedeniyle daha önce ameliyat olmadığını ifade etti. 2 çocuk annesi Pekmezci'nin ameliyat korkusu, daha önce hiçbir rahatsızlığı olmayan eşi Özcan Pekmezci'nin 1,5 ay önce kalp krizi geçirmesiyle değişti.

Kalbinde sıkışma hissederek acile başvuran Özcan Pekmezci, kalp krizi geçirdiği belirlenince önce anjiyoya sonra da ameliyata alındı. Kalbinin tıkalı 4 damarı baypasla değiştirilen Özcan Pekmezci sağlığına kavuşunca eşi Gülay Pekmezci de eşinden aldığı cesaretle yıllardır kaçtığı ameliyata razı oldu. Eşinden 45 gün sonra aynı doktor tarafından ameliyata alınan Gülay Pekmezci'nin kalp kapağı değiştirildi. Birbirlerini cesaretlendiren ve ellerini hiç bırakmayan çift, sağlıklarına kavuştukları için çok mutlu olduklarını söyledi.

Hayat arkadaşının acil alındığı ameliyattan sonra sağlığına kavuşmasından dolayı çok mutlu olduğunu belirten Gülay Pekmezci, yaşadıkları sıkıntıları sesi titreyerek anlattı.

Çocukluğundan bu yana hasta olduğunu ama korktuğu için ameliyattan kaçtığını anlatan Pekmezci, kendisinden önce eşinin ameliyat olmasından cesaret aldığını söyledi. Pekmezci, eşinin ve kendisinin ameliyatlarını gerçekleştiren doktoruna minnettar olduklarını belirterek, teşekkür etti.

'DAHA ÖNCE HİÇBİR RAHATSIZLIĞIM YOKTU'

Çiftçilik yapan Özcan Pekmezci, eşinin yanından bir an olsun ayrılmazken, daha önce hiçbir şikayeti olmadığını da belirterek, 'Kaş'ta kalbimde sıkışma hissedince hastaneye gittim ancak oradaki doktorlar beni Antalya'ya yönlendirdi. Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine geldiğimde kalbim yeniden sıkıştı. O anda kalp krizi geçirdiğim ortaya çıktı. Hemen anjiyoya aldılar. Ardından 4 damarımın tıkalı olduğu, baypas ameliyatı olmam gerektiği söylendi. Doktorlarıma güvendim ve ameliyat oldum. Şükür Allah'a, şu an iyiyim" dedi.

Kendisinin ameliyatından sonra çocukluğundan bu yana hasta olan eşinin de cesaretlendiğini söyleyen Pekmezci, 'Doktorumuz bize güven verdi. Ben de eşim de ameliyatımızı olduk. İkimiz de iyiyiz" diye konuştu.

'NE MUTLU BİZE Kİ ÇİFTİN ŞİFASINA VESİLE OLDUK'

Çiftin ameliyatlarını gerçekleştiren Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp Damar Cerrahi Kliniği'nden Doç. Dr. Ali Ümit Yener ise, 'Ne mutlu bize ki ailenin hekimi olduk, ailenin şifasına vesile olduk" dedi.

Özcan Pekmezci'nin ameliyattan sonra kontrole geldiğinde eşinin çok hasta olduğunu söylediğini belirten Doç. Dr. Yener, sözlerini şöyle sürdürdü:

'Özcan Pekmezci, eşinin ciddi nefes darlığı olduğunu, bir kat merdiven bile çıkamadığını, yürümekte zorlandığını ve hastalığının arttığını anlattı. O gün eşine yaptığımız tetkiklerde kalp kapaklarında ciddi darlıklar saptadık. Doğuştan gelen bir hastalıktı bu. Daha önce ameliyattan korktuğunu söyleyen Gülay Pekmezci, eşinden sonra cesaretlendi. Bize 'Öncelik eşimindi. Artık eşim iyileşti. Şimdi ben de şifa bulmak istiyorum' dedi. Bunun üzerine ameliyatını gerçekleştirdik ve kalp kapağını değiştirdik. Her ikisi de gayet iyi."

Anne ve babalarının kalp ameliyatlarından sonra sağlıklarına kavuşmalarının çok mutlu ettiğini söyleyen öğretmen Özge Pekmezci (29) ile diş hekimi Emre Pekmezci (23), Doç. Dr. Ali Ümit Yener ve ekibine teşekkür etti.

30 YILLIK EŞİNİN KALP AMELİYATI, HAYATININ DÖNÜM NOKTASI OLDU
30 YILLIK EŞİNİN KALP AMELİYATI, HAYATININ DÖNÜM NOKTASI OLDU
30 YILLIK EŞİNİN KALP AMELİYATI, HAYATININ DÖNÜM NOKTASI OLDU
30 YILLIK EŞİNİN KALP AMELİYATI, HAYATININ DÖNÜM NOKTASI OLDU

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 30 YILLIK EŞİNİN KALP AMELİYATI, HAYATININ DÖNÜM NOKTASI OLDU - Son Dakika


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