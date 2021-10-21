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Son dakika haberi! Silahlı saldırıya uğrayan kadın yaralandı - Son Dakika

Son dakika haberi! Silahlı saldırıya uğrayan kadın yaralandı

21.10.2021 09:31

Son dakika habere göre Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde eski erkek arkadaşı olduğu iddia edilen kişi tarafından silahla vurulan kadın yaralandı.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde eski erkek arkadaşı olduğu iddia edilen kişi tarafından silahla vurulan kadın yaralandı.

Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nda Ayfer Y'ye (44) kaldırımda yürüdüğü sırada eski erkek arkadaşı olduğu öne sürülen Hasan K. tabancayla ateş açtı.

Ayaklarından yaralanan kadın, 112 Acil Sağlık ekibince Yüreğir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hasan K'nin yakalanması için çalışma sürüyor.

Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Silahlı saldırıya uğrayan kadın yaralandı - Son Dakika


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