Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde eski erkek arkadaşı olduğu iddia edilen kişi tarafından silahla vurulan kadın yaralandı.
Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nda Ayfer Y'ye (44) kaldırımda yürüdüğü sırada eski erkek arkadaşı olduğu öne sürülen Hasan K. tabancayla ateş açtı.
Ayaklarından yaralanan kadın, 112 Acil Sağlık ekibince Yüreğir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hasan K'nin yakalanması için çalışma sürüyor.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi! Silahlı saldırıya uğrayan kadın yaralandı - Son Dakika