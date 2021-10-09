KOZAN'DA KORNİŞON ÇİFTÇİNİN YÜZÜNÜ GÜLDÜRÜYOR - Son Dakika

ADANA'nın Kozan ilçesinde yaklaşık 2 yıldır ekimi yapılan turşuluk ve sofralık kornişondaki verim, çiftçinin yüzünü güldürdü.

İlçede Çokak Mahalle Muhtarı Yunus Erkmen'in 2 yıldır ekimini yaptığı kornişon, hasat edildi. Hasada, Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam, Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan ve ilçe protokolü katıldı. Muhtar Erkmen, bu sene toplamda 150 dönümlük alana ektiğini ve hasadın da yüzünü güldürdüğünü belirtti. Birinci sınıf kornişonun tarlada 6,5 ila 7 lira, 2'nci sınıfın 3,5 lira ve 3'üncü sınıfın da 2,5 liraya satıldığını aktaran Erken, dönümden yaklaşık 1 ton ürün elde ettiğini, pazar sıkıntısı da yaşamadığını belirtti. Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam ise kornişonun bölgede fazla görülmeyen bir ürün olduğunu, tarımsal ürün çeşitliliğinin artırılması anlamında ekiminin gerçekleştirildiğini söyledi. Hasadının hayırlı ve bereketli olmasını dileyen Kaymakam Gürçam, Diğer çiftçilere de örnek olur diye düşünüyorum dedi.