Adana merkezli 18 ilde yasa dışı bahis operasyonunda 46 zanlı yakalandı - Son Dakika

Polis, adreslerinde bulunamayan 11 şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Soruşturma kapsamında şüphelilerin banka hesaplarında yapılan incelmemelerde yaklaşık 70 milyon lira para hareketi tespit edildi.

Ekipler, 8 aylık teknik ve fiziki takibin ardından kimliklerini belirlediği 57 şüpheliye yönelik Adana merkezli 18 ilde operasyon düzenledi.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları çalışmayla ABD tabanlı 4 farklı internet sitesi üzerinden yasa dışı bahis oynatıldığını belirledi.

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