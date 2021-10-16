Afyonkarahisar'da "Dünya Beyaz Baston Körler Bağımsızlık ve Güvenlik Günü" etkinliği - Son Dakika

Afyonkarahisar'da "Dünya Beyaz Baston Körler Bağımsızlık ve Güvenlik Günü" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Altınokta Körler Derneği Afyonkarahisar Şubesi ile Gönül Köprüsü Derneğinin işbirliyle, İmaret Camisi önünde toplanan görme engelliler ve vatandaşlar, farkındalık oluşturmak için Zafer Meydanı'na kadar yürüdü.

Vali Gökmen Çiçek, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, bazı siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum kuruluşu üyeleri, yürüyüşe ellerinde baston ve göz bandıyla gözlerini kapatarak eşlik etti.

Derneğin daveti üzerine katıldıkları etkinlikte gözlerini bağlayarak bir yürüyüş gerçekleştirdiklerini dile getiren Çiçek, "Yürüyüş esnasında görme engelli kardeşlerimizin karşılaştığı sorunları bizlerde bir nebze olsun anlamaya çalıştık. 5 dakikalık bir yürüyüşün sonunda il yöneticilerinin büyük bir sorumluğunun olduğunu bir kez daha anlamış olduk." diye konuştu.

Belediye Başkanı Zeybek de görme engelli vatandaşların yaşadığı zorlukları bugün gerçekleştirilen yürüyüşte farkına vardıklarını belirterek yarından itibaren vatandaşlarla el ele vererek engelleri ortadan kaldıracaklarını vurguladı.

Altınokta Körler Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı Hakan Erdoğan ise beyaz bastonların kendileri için özgürce dolaşma anlamı taşıdığına dikkat çekerek, kentteki esnaf ve vatandaşlardan kaldırımları çok fazla işgal etmemelerini ifade etti.

Yürüyüşün ardından Gönül Köprüsü Derneğince, kentteki görme engellilere 30, beyaz baston hediye edildi.

Yürüyüşün ardından il protokolü, dernek binasına giderek kentteki görme engelli sanatçıların seslendirdiği müzikleri dinledi.