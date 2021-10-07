Akçakoca'da pat pat kazası 1 yaralı - Son Dakika

Akçakoca'da pat pat kazası 1 yaralı

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Akçakoca ilçesinde meydana gelen pat pat kazasında 1 kişi yaralandı.

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Akçakoca ilçesinde meydana gelen pat pat kazasında 1 kişi yaralandı. Kaza Akçakoca ilçesi Balatlı köyünde meydana geldi. İ.Ö. idaresindeki pat pat diye tabir edilen tarım aracı ile tarlaya giderken bir anda kontrolü kaybederek devirdi. Haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüye ilk müdahaleyi kaza yerinde yaptı ardından Düzce Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlattı. - DÜZCE

Son Dakika

Genç kız, erkek arkadaşının silahından çıkan kurşunla hayatını kaybetti

Yıllardır düşük olan libidosu nedeniyle ilişkiye giremeyen model, çareyi çıplak bir halde yoga yapmakta buldu

İki hükümlü, cezaevinde gördükleri eğitimle hafız olup cübbe giydi

NATO, 8 Rus diplomatın akreditasyonunu "ajan" oldukları gerekçesiyle iptal etti

Dünyanın konuştuğu düğün! Gelin ve damat dahil herkes çok mutsuz bir akşam yaşadı

7 hakemin mesleğine son verilebilir! İşte Kulüpler Birliği toplantısından çıkan 3 kritik madde

Almanya'nın sınır dışı ettiği Afgan çete lideri Sanger Ahmadi'nin Türkiye'de olduğu iddiası gündem oldu

Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı 40 yıllığına özelleştiriliyor! İşte en yüksek teklifi veren şirket