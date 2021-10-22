Aliağa Petkim spor galibiyet için hazırlanıyor - Son Dakika

Ligde 4 puanla 16.sırada yer alan Aliağa temsilcisinin henüz galibiyeti bulunmazken Telekom Spor 6 puanla 7.sırada bulunuyor. Ligin 4.Haftasının ardından Aliağa Petkim Spor 'dan Peyton Aldridge ribaund krallığı sıralamasında 6.7 ortalamayla oynarken, Gary Ramirez ise asist krallığı sıralaması 6.5 ortalamayla oynadı.

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