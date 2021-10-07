Üye Girişi
Anne ve anne adaylarına narko semineri - Son Dakika

Anne ve anne adaylarına narko semineri

07.10.2021 10:55
Anne ve anne adaylarına narko semineri

Yalova Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü, Altınova Belediyesinde çalışan kadın personele, çocuklarını uyuşturucudan koruma yollarını anlattı.

Yalova Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü, Altınova Belediyesinde çalışan kadın personele, çocuklarını uyuşturucudan koruma yollarını anlattı.

Altınova Kaymakamlığı En İyi Narkotik Polisi Anne Proje Sorumluları Zübeyde Yerebatan ve Tuğba Bilen koordinesinde, Kaymakamlık Toplantı Salonunda anne ve anne adaylarına seminer verildi. Altınova Belediyesi'nin kadın personeline, 'En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi Eğitim Modülü' kapsamında seminer düzenlendi. Seminere Altınova Kaymakamı Regaip Ahmet Özyiğit de katılarak açılış konuşmasını gerçekleştirdi. Kaymakam Özyiğit, bağımlılık yapıcı yasaklı maddelerin kullanılmasıyla oluşabilecek kötülükleri dile getirerek, kadınların ve annelerin gözlem yeteneği ve hassas yaklaşımına dikkat çekti. Özyiğit, "Öpmeye kıyamadığımız çocuklarımızın uyuşturucu illetinin bataklığına saplanmaması için annelerin çocuklarımızın izlenmesi, arkadaş çevreleri, hal ve hareketlerindeki değişimler ile normal dışı davranışlar konusunda en hassas şekilde duyarlı olmaları gerekmektedir" dedi.

Yalova İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü'nde görevli Narkorehber Eğiticisi Polis Memuru Yılmaz Çetin tarafından En İyi Narkotik Polisi Anne Projesinin tanıtımı gerçekleştirildi. Madde bağımlılığı, uyuşturucu maddeye başlama nedenleri, bağımlılık döngüsü, madde kullanımının ve bağımlılığının belirtileri hakkındaki bilgilendirmeler ile başlayan eğitim programında, narkotik suçlarla mücadelenin önemine vurgu yapıldı.

Eğitim programının devamında uyuşturucu suçlarının önüne geçmek, suçu tüm delilleri ile ortaya çıkarmak, suçluları adalete teslim etmek, vatandaşların elektronik ortamda seri bir şekilde bildirimde bulunmasını sağlamak maksadıyla geliştirilen Uyuşturucuyla Mücadele Uygulaması UYUMA Projesi tanıtımı yapıldı.

Bildirim yapan kişilerin kimliklerinin gizli tutulduğu uygulamanın Google Play ve Apple Store mağazalarından indirildiğini belirten uzman polis, uyuşturucu satıcılarını gören vatandaşların uygulamadaki butonuna dokunmalarının ardından, 155 acil yardım hattının en yakın ekibinin bildirilen konuma sevk edildiğini iletti.

Yalova Yeşilay Danışmanlık Merkezi Sosyal Hizmet Uzmanı Betül ŞengüL ise, ergenlik döneminde bağımlılık süreçlerinde yaklaşım modülü hakkında Altınova Belediyesi personeline bilgiler verdi.

Madde kullanımı ve bağımlılığı konularında Uyuşturucu ile Mücadele Danışma ve Destek Hattı (Alo 191) ve Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nden (YEDAM) (Alo 115) 24 saat esasına göre destek alınabileceğini ifade eden uzmanlar, son olarak Alkol ve Uyuşturucu Madde Bağımlıları Tedavi ve Araştırma (AMATEM) ve Çocuk ve Ergen Madde Bağımlılığı Tedavi (ÇEMATEM) merkezleri ile AÇIK KAPI uygulamasının da bağımlılıkla mücadeledeki önemine değinerek eğitim programını sonlandırdı. - YALOVA

Anne ve anne adaylarına narko semineri
Anne ve anne adaylarına narko semineri
Anne ve anne adaylarına narko semineri

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Narkotik, Yalova, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Anne ve anne adaylarına narko semineri - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Galatasaray'da deprem! Palmeiras'ın teklifini kabul ettiği iddia edilen Marcao, Ocak ayında veda ediyor 10:57 Galatasaray'da deprem! Palmeiras'ın teklifini kabul ettiği iddia edilen Marcao, Ocak ayında veda ediyor Ece Ronay'a taciz mesajları atan Mehmet Ali Erbil'le buluşan eski nişanlısı, kendini bu sözlerle savundu 10:56 Ece Ronay'a taciz mesajları atan Mehmet Ali Erbil'le buluşan eski nişanlısı, kendini bu sözlerle savundu Türkiye kendini kara kışa hazırlarken beklenmedik sürpriz! Pastırma sıcaklıkları geliyor 10:40 Türkiye kendini kara kışa hazırlarken beklenmedik sürpriz! Pastırma sıcaklıkları geliyor
Son Dakika! Dolar/TL 8,86 seviyelerinden alıcı buluyor 10:36 Son Dakika! Dolar/TL 8,86 seviyelerinden alıcı buluyor Son dakika magazin haberleri! Magazin dünyasında son 24 saatte yaşanan olaylar 09:58 Son dakika magazin haberleri! Magazin dünyasında son 24 saatte yaşanan olaylar Kaza yapıp kaçan sürücü, polis ekiplerine zor anlar yaşattı: Ben emniyet müdürüyüm, amir gelsin 09:51 Kaza yapıp kaçan sürücü, polis ekiplerine zor anlar yaşattı: Ben emniyet müdürüyüm, amir gelsin
Şişli'deki bir binanın camının önüne duvar örüldü, bina sakinleri isyan etti: İnsan insana bunu yapar mı? 09:01 Şişli'deki bir binanın camının önüne duvar örüldü, bina sakinleri isyan etti: İnsan insana bunu yapar mı? Pakistan'da 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi! 6'sı çocuk 20 kişi öldü, 300'ün üzerinde yaralı var 07:43 Pakistan'da 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi! 6'sı çocuk 20 kişi öldü, 300'ün üzerinde yaralı var

Son Dakika Haberleri
10:57 Artık tehlike gizlenemiyor! NASA, yapacağı deneyde Dünya'nın yakınındaki asteroitle uzay aracını çarpıştıracak
10:56 Eşini ve 2 çocuğunu öldüren uzman çavuşun Facebook paylaşımı dikkat çekti: Bir anlık zevk için namusunu kirletmeye değmez
10:56 Ece Ronay'a taciz mesajları atan Mehmet Ali Erbil'le buluşan eski nişanlısı, kendini bu sözlerle savundu
10:50 Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu enflasyon şikayetleriyle ilgili konuştu: Enflasyon artışı etkisini yitirecektir
10:40 Türkiye kendini kara kışa hazırlarken beklenmedik sürpriz! Pastırma sıcaklıkları geliyor
10:36 Son Dakika! Dolar/TL 8,86 seviyelerinden alıcı buluyor
10:21 Son Dakika: INTERPOL tarafından kırmızı bültenle aranıyordu! Rus uyruklu DAEŞ militanı Ankara'da yakayı ele verdi
10:16 Türk İHA'ların başarısı Rusya'yı tedirgin etti: Henüz onlara karşı bir çözüm üretemedik
10:08 Gramaj hilesine başvuran ünlü ketçap markasına 114 bin lira ceza
10:06 Mantar ile karıştırılan tırnak tümörü, büyük tehlike saçıyor
Artık tehlike gizlenemiyor! NASA, yapacağı deneyde Dünya'nın yakınındaki asteroitle uzay aracını çarpıştıracak Artık tehlike gizlenemiyor! NASA, yapacağı deneyde Dünya'nın yakınındaki asteroitle uzay aracını çarpıştıracak         
10:58
Eşini ve 2 çocuğunu öldüren uzman çavuşun Facebook paylaşımı dikkat çekti: Bir anlık zevk için namusunu kirletmeye değmez Eşini ve 2 çocuğunu öldüren uzman çavuşun Facebook paylaşımı dikkat çekti: Bir anlık zevk için namusunu kirletmeye değmez         
10:57
Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu enflasyon şikayetleriyle ilgili konuştu: Enflasyon artışı etkisini yitirecektir Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu enflasyon şikayetleriyle ilgili konuştu: Enflasyon artışı etkisini yitirecektir         
10:50
Sadakatsiz'de dikkatlerden kaçmayan yakınlaşma! Asya ve Aras arasında samimi dakikalar yaşadı Sadakatsiz'de dikkatlerden kaçmayan yakınlaşma! Asya ve Aras arasında samimi dakikalar yaşadı         
10:37
Son Dakika: INTERPOL tarafından kırmızı bültenle aranıyordu! Rus uyruklu DAEŞ militanı Ankara'da yakayı ele verdi Son Dakika: INTERPOL tarafından kırmızı bültenle aranıyordu! Rus uyruklu DAEŞ militanı Ankara'da yakayı ele verdi         
10:22
Rus kanalında tepki çeken sözler: Kars ve Ağrı Dağı'nın Rusya'ya geri dönmesini istiyorum Rus kanalında tepki çeken sözler: Kars ve Ağrı Dağı'nın Rusya'ya geri dönmesini istiyorum         
09:57
İŞKUR, 130 bin açık iş pozisyonu için ilana çıktı İŞKUR, 130 bin açık iş pozisyonu için ilana çıktı         
09:33
Çin anakarasına katmak istediği Tayvan'a arka çıkan ABD'yi uyardı: Üçüncü dünya savaşı çıkar Çin anakarasına katmak istediği Tayvan'a arka çıkan ABD'yi uyardı: Üçüncü dünya savaşı çıkar         
08:48
Bülent Ersoy, babasının cenazesinde duygu dolu anlar yaşadı: Babacığım öldü, sol kolum da gitti Bülent Ersoy, babasının cenazesinde duygu dolu anlar yaşadı: Babacığım öldü, sol kolum da gitti         
07:39
Alaattin Çakıcı, yeni mektubunda 3 belediye için hükümete seslendi: CHP'nin yapamadığını yapmanızı talep ediyorum Alaattin Çakıcı, yeni mektubunda 3 belediye için hükümete seslendi: CHP'nin yapamadığını yapmanızı talep ediyorum         
07:29
74 yaşındaki kağıt toplayıcısının söyledikleri yürek burktu: Ameliyatlı halimle çalışmak zorundayım 74 yaşındaki kağıt toplayıcısının söyledikleri yürek burktu: Ameliyatlı halimle çalışmak zorundayım         
07:27
Yerli otomobil TOGG, piyasaya çıkmadan değişime uğradı Yerli otomobil TOGG, piyasaya çıkmadan değişime uğradı         
07:23
Mesajları ifşa olan Mehmet Ali Erbil, Ece Ronay'ın nişanlısıyla video paylaştı Mesajları ifşa olan Mehmet Ali Erbil, Ece Ronay'ın nişanlısıyla video paylaştı         
00:39
Sabancı Holding'ten dev satış! Sigara sektöründen çekiliyorlar Sabancı Holding'ten dev satış! Sigara sektöründen çekiliyorlar         
19:00
Zeytinburnu'nda devam eden kazı çalışmalarında önemli kalıntılara ulaşıldı Zeytinburnu'nda devam eden kazı çalışmalarında önemli kalıntılara ulaşıldı         
15:51
Hidrojen temizliği yaptırmak istediği otomobilinde 20 bin liralık hasar meydana geldi Hidrojen temizliği yaptırmak istediği otomobilinde 20 bin liralık hasar meydana geldi         
15:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meral Akşener'in 28 Şubat konuşmasını grup toplantısında izletti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meral Akşener'in 28 Şubat konuşmasını grup toplantısında izletti         
14:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2021 11:05:30. #1.13#
SON DAKİKA: Anne ve anne adaylarına narko semineri - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement