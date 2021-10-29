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Arjantin'de IMF karşıtı gösterisi düzenlendi - Son Dakika

Arjantin'de IMF karşıtı gösterisi düzenlendi

29.10.2021 00:49
Arjantin'de IMF karşıtı gösterisi düzenlendi

BUENOS Arjantin'de, çok sayıda kişi gösteri düzenleyerek Uluslararası Para Fonu'nu (IMF) protesto etti.

BUENOS Arjantin'de, çok sayıda kişi gösteri düzenleyerek Uluslararası Para Fonu'nu (IMF) protesto etti.

İşçi sendikası ve sivil toplum örgütlerinin çağrısıyla Başkent Buenos Aires'in merkezindeki Mayıs Caddesi'nde toplanan yüzlerce kişi, Ulusal Kongre binasına kadar yürüdü.

IMF karşıtı slogan atan kalabalık, "bağımsız bir bütçe, iş, üretim ve adalet" yazılı pankart taşıdı. Göstericiler, Devlet Başkanı Alberto Fernandez hükümetinin IMF ile yapılacak borç ödeme anlaşmasının, Arjantin halkının önüne geçmemesi talebinde bulundu.

Öğlen saatlerinde başlayan gösteri, Kongre binası önünde düzenlenen etkinlikle devam etti.

Gün içinde farklı protestoların yaşandığı Buenos Aires'te, Sağlık ve Sosyal Çalışma Bakanlığı önünde düzenlenen gösteride ufak çaplı arbede yaşandı. Bazı göstericiler bakanlığa zorla girdi ve 3 kişi gözaltına alındı.

Sabah geri dönüşüm işçileri, şirketlerin piyasaya sürdükleri kapların maliyetini üstlenmesini hedefleyen yasa tasarısını desteklemek için gösteri yaptı.

Gösteriler nedeniyle Buenos Aires'te trafikte aksaklıklar yaşandı.

Nüfusu 44 milyonu aşan Güney Amerika ülkesi Arjantin, eski Devlet Başkanı Mauricio Macri'nin liderliğinde IMF tarihinin açtığı en yüksek krediyi içeren 57 milyar dolarlık stand-by anlaşmasını 2018'de imzalamış ve bu kapsamda fondan 44 milyar dolar kaynak kullanmıştı.

Arjantin, IMF'ye 1 milyar 883 milyon dolarlık ilk ödemesini 22 Eylül'de ödeme yaptı.

Uluslararası Para Fonu, Buenos Aires, Protesto, Arjantin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Arjantin'de IMF karşıtı gösterisi düzenlendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Arjantin'de IMF karşıtı gösterisi düzenlendi - Son Dakika
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