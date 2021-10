Aşk Engel Tanımaz Filmi - Son Dakika

Aşk Engel Tanımaz, nadir görülen bir hastalıkla boğuşan bir gencin hayatına odaklanıyor. Genç bir kız olan Marta, nadir görülen bir hastalığa yakalanır. Bir yandan tedavi gören Marta, bi yandan da yaşıtları gibi gerçek aşkı bulmanın hayalini kurar. En büyük hayali, hastalığı daha da ilerlemeden yakışıklı bir erkekten seni seviyorum kelimesini duymaktır. Oda arkadaşları Jacapo ve Federica'nın desteğiyle güzel zaman geçiren Marta, bir partide hayatının değişmesine neden olacak Arturo adında bir gençle tanışır.

Yönetmen: Alice Filippi

Senaryo: Roberto Proia, Michela Straniero

Oyuncular: Ludovica Francesconi, Eleonora Gaggero, Giuseppe Maggio

Filmin Türü: Romantik

Orijinal Adı: Sul più bello (Out of My League)

Yapımcı Firma: 0

Yapım Yılı: 2020

Yapım Ülkesi: İtalya

Dağıtıcı Firma: CJ ENM

Vizyon Tarihi: 29.10.2021

