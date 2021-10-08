Avcılar'da bir kadının yüzüne kimyasal madde döktüğü öne sürülen şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Avcılar'da evine girdiği kadını, yüzüne yanıcı kimyasal madde dökerek ağır yaraladığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.
Merkez Mahallesi'nde ikamet eden Y.U'nun evine girerek yüzüne yanıcı kimyasal madde döktüğü iddiasıyla gözaltına alınan M.Y, emniyetteki işlemlerinin ardından Küçükçekmece Adliyesine sevk edildi.
Savcılığın tutuklanması istemiyle Nöbetçi Küçükçekmece Sulh Ceza Hakimliğine sevk ettiği M.Y, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı.
Kaynak: AA
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