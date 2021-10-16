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Avustralya'da köpek balığı saldırısına uğrayan bir kişi yaralandı - Son Dakika

Avustralya'da köpek balığı saldırısına uğrayan bir kişi yaralandı

16.10.2021 09:28
Avustralya'da köpek balığı saldırısına uğrayan bir kişi yaralandı

Avustralya'nın Queensland eyaletindeki Whitsundays bölgesinde köpek balığının saldırısına uğrayan 34 yaşındaki kişi yaralı kurtuldu.

Avustralya'nın Queensland eyaletindeki Whitsundays bölgesinde köpek balığının saldırısına uğrayan 34 yaşındaki kişi yaralı kurtuldu.

Merkez Queensland Kurtarma Servisinden (CQRS) yapılan açıklamaya göre, Whitsundays bölgesindeki Hook Adası'na ait bir koyda yüzdükten sonra tekneye çıkmaya çalışan 34 yaşındaki ismi açıklanmayan bir erkek, köpek balığı saldırısına uğradı.

Saldırı sonucunda sol bacağında ciddi yırtılmalarla tekneye çıkmaya başaran kişinin, önce tekneyle Hamilton Adası'na, ardından da ambulans helikopterle Mackay Base Hastanesine nakledildiği bildirildi.

Stabil durumda hastanede tedavi altına alınan yaralının şanslı olduğunu belirten CQRS'den Peter Gleeson, "Her türlü köpek balığı ısırığını çok ciddiye alıyoruz; sonuçlar oldukça ciddi olabilir. Fakat bu şartlarda, yaralı gerçekten çok şanslı görünüyor, çok daha kötü olabilirdi." ifadelerini kullandı.

Olayın köpek balıklarının yiyecek aramaya çıktığı akşam saatlerinde gerçekleştiğini belirten Gleeson, o bölgede gün batımına yakın zamanlarda yüzmenin tehlikeli olacağını söyledi.

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Avustralya'da köpek balığı saldırısına uğrayan bir kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Avustralya'da köpek balığı saldırısına uğrayan bir kişi yaralandı - Son Dakika
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