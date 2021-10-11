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Bafra'da ceviz hırsızlığı - Son Dakika

Bafra'da ceviz hırsızlığı

11.10.2021 16:17
Bafra'da ceviz hırsızlığı

Samsun'un Bafra ilçesinde bir apartmanın teras katındaki odunluktan 3 çuval ceviz çalındı.

Samsun'un Bafra ilçesinde bir apartmanın teras katındaki odunluktan 3 çuval ceviz çalındı.

Olay, Kavakpınar Mahallesi'nde 2 katlı bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İsmail Demir, teras katında bulunan odunluğun kapısının kilidinin kırıldığını gördü. İçeri girdiğinde de 3 çuval yaklaşık 150 kilo cevizin yerinde olmadığını fark etti. Polisi arayarak durumu bildirdi. Olay yerine gelen ekipler tarafından yapılan incelemede hırsız veya hırsızları yakalamak için çalışma başlatıldı. - SAMSUN

Bafra'da ceviz hırsızlığı
Bafra'da ceviz hırsızlığı

İsmail Demir, Samsun, Bafra, Ceviz, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bafra'da ceviz hırsızlığı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bafra'da ceviz hırsızlığı - Son Dakika
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