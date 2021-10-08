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Bakan Varank, 8. Konya Bilim Festivali'nde konuştu Açıklaması - Son Dakika

Bakan Varank, 8. Konya Bilim Festivali'nde konuştu Açıklaması

08.10.2021 15:49
Bakan Varank, 8. Konya Bilim Festivali'nde konuştu Açıklaması

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'yi sadece teknolojiyi kullanan değil, kendi teknolojisini geliştirip üreten ve ihraç eden bir ülke haline getirmek için gayret gösterdiklerini söyledi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'yi sadece teknolojiyi kullanan değil, kendi teknolojisini geliştirip üreten ve ihraç eden bir ülke haline getirmek için gayret gösterdiklerini söyledi.

Varank, Konya Bilim Merkezi'nde düzenlenen 8. Konya Bilim Festivali'nde yaptığı konuşmada, etkinliğin kentin teknoloji ve bilimin de şehri olduğunu gösterdiğini söyledi. Türkiye'nin dört bir tarafına inşa edilen bilim merkezlerinin Milli Teknoloji Hamlesi'nin itici güçleri olduğunu vurgulayan Varank, Konya'nın yanı sıra Kayseri, Kocaeli, Elazığ ve Bursa'da TÜBİTAK destekleriyle kurulan bilim merkezlerinin gençlerin bilime olan ilgisinin artırılmasında önemli görevler icra ettiğini aktardı.

Gençler ve çocuklarda bilim merakı arttı

Varank, bilim, teknoloji ve genç nüfusun bir ülkenin taşıyıcı temel yapı taşları olduğuna işaret ederek şöyle konuştu:

"Artık topyekun kalkınmanın yolu katma değerli üretimden, bilimden, teknolojiden, inovasyon ekosisteminin doğru çalışmasından geçiyor. İşte bu yüzden Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde Milli Teknoloji Hamlesi vizyonunu ortaya koyduk. Türkiye'yi sadece teknolojiyi kullanan değil, kendi teknolojisini geliştirip üreten ve ihraç eden bir ülke haline getirmek için gayret gösteriyoruz. Bu gayreti gösterirken en önemli yol arkadaşımız da genç kardeşlerimiz. Emin olun bu cümleyi klişe, ezberlenmiş bir cümle olarak kurmuyorum. Gençleri güçlü Türkiye'nin mimarları olarak görüyor, bu yolda onları tüm imkanlarımızla destekliyoruz. Hamdolsun, şu anda gençler ve çocuklar arasında büyük bir teknoloji aşkı, bilim merakı rüzgarı esiyor."

Festival alanında yerli ve milli teknolojiler ilgi görüyor

Konya Bilim Festivali'nin, Milli Teknoloji Hamlesi'nin toplumsallaşmasında rol oynayan önemli bir etkinlik olduğuna işaret eden Varank, şunları söyledi:

"Geçtiğimiz sene pandemi sebebiyle ara verilen festivalimiz bu yıl sizin de şahitlik ettiğiniz gibi coşkusunu arttırarak devam ediyor. Festival kapsamında yüzlerce etkinlik, atölye ve sergi çalışmaları gerçekleşecek. Bu sene festivale ASELSAN, HAVELSAN, ROKETSAN, TUSAŞ, TÜMOSAN, BAYKAR ve TÜBİTAK da katılıyor. Ayrıca yerli ve milli teknolojilerimiz olan ATAK, GÖKBEY, BAYRAKTAR TB2, PUSAT, CEZERİ ve BOR MOBİL'i de festival alanında sergiliyoruz. Ülkemizin medarıiftiharı olan bu teknolojilerin gençlerimize ilham olacağından hiç şüphemiz yok. Burada çizim robotu, pankek fabrikası, roller coasterlar, trafik eğitim parkı gibi çocuklarımızı eğlendirirken öğreten etkinlikler de olacak."

Festival genç ve çocukların zihinlerinde iz bırakacak

Varank, festivalde yarışmalar, sahne ve eğlenceli bilim gösterileri ile çeşitli oyunların hazırlandığının altını çizerek "Bu festivalde çocuklarımız ve elbette aileleri vitrinlerin arkasından izleyerek değil bizzat dokunarak deneyerek öğrenebilecekler. İnşallah burada yaşadıkları tecrübeler gençlerimizin hayatlarında güçlü ve unutulmaz bir etkiye sahip olacak. Uzmanlarımızın verecekleri konferanslar, yapacakları söyleşiler onların zihinlerinde iz bırakacak. İnanıyorum ki bu atmosferi, bu şölen havasını soluyan gençler, büyük ve güçlü Türkiye'nin lokomotifi olacak." dedi.

"Hangi alanda bir teknoloji yarışı varsa Türk gençleri o yarışta "

Türkiye'nin kadim geçmişi ve medeniyet birikimiyle bilim ve teknoloji alanında etkili bir mirasa sahip olduğunu vurgulayan Varank, şunları kaydetti:

"Dünya bilim tarihine geçmişte bu topraklarda yaşayan alimler yön vermiş. İşte bizim gençlerimiz maziden atiye kurdukları köprülerle bu birikimi geleceğe taşıyacaklar. Atalarının gittiği yoldan giderek ülkemizi hak ettiği noktaya getirecekler. Bilimin ve teknolojinin öncülüğünde, Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkaracaklar. Şunu artık tüm dünya biliyor, yer yüzünde hangi alanda bir teknoloji yarışı varsa Türk gençleri o yarışta varlar. Hem de en güzel şekilde varlar. Birilerinin 'biz yapamayız, biz edemeyiz' ezikliğine aldırış etmeden, 'en iyisini biz yaparız' diyerek varlar. Konyalı gençlerimizi de yakın gelecekte bu yarışların galipleri olarak göreceğiz."

Varank, çevre illerdeki vatandaşları çocuklarıyla Konya'ya festivale davet etti.

Konuşmaların ardından Bakan Varank ile beraberindekiler, festival alanında stantları gezdi, sergilenen eserler hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Öte yandan, Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, festivalin olduğu alanda gösteri yaptı.

Togo Cumhuriyeti, Türkiye, Milli, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bakan Varank, 8. Konya Bilim Festivali'nde konuştu Açıklaması - Son Dakika


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