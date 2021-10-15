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Başkan Kazım Kurt sözünü tuttu "Koca Çınar Yaşam Merkezi"nin ikincisi açılıyor - Son Dakika

Başkan Kazım Kurt sözünü tuttu "Koca Çınar Yaşam Merkezi"nin ikincisi açılıyor

15.10.2021 13:42
Başkan Kazım Kurt sözünü tuttu

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'un vizyon projeleri arasında yer alan 2. Koca Çınar Yaşam Merkezi, 18 Ekim 2021 Pazartesi gününden itibaren hizmete açılacak.

Üniversite Evleri Kadir Akkaş Halk Merkezi içinde bulunan 2. Koca Çınar da Emek Mahallesi'nde bulunan Koca Çınar Yaşam Merkezi gibi kıdemli vatandaşların hayatına önemli bir farkındalık katacak. COVİD-19 salgını nedeni ile bir süre çalışmalarına ara vermek zorunda kalan Koca Çınar Yaşam Merkezi'nde de hasret sona erdi.

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, seçim döneminde hemşehrilerine verdiği sözleri yerine getirmeye devam ediyor. Vizyon Projeler arasında yer alan 2. Koca Çınar Yaşam Merkezi, Üniversite Evleri Kadir Akkaş Halk Merkezi'nin içinde 18 Ekim Pazartesi gününden itibaren faaliyetlerine başlıyor.

Diğer taraftan da koronavirüs salgını nedeni ile faaliyetlerine ara vermek zorunda kalan Emek Mahallesi'ndeki Koca Çınar Yaşam Merkezi, koronavirüse dair tüm tedbirler alınarak yeniden faaliyetlerine başladı. Zümrüt Park içerisinde yer alan Koca Çınar Yaşam Merkezi'nde kıdemli vatandaşlar, bir araya gelerek özlem giderdi. Merkez bahçesinde spor yapan kıdemli vatandaşlar, ardından da atölye çalışmalara katılarak bağlama çalıp birlikte türküler söyledi.

60 YAŞ VE ÜZERİ BİREYLER İÇİN TASARLANDI

60 yaş ve üzeri bireyler için tasarlanıp, hayata geçirilen Koca Çınar Yaşam Merkezlerinden

yararlanan vatandaşlara fiziksel ve ruhsal durumlarına bağlı olarak; beceri ve el sanatları çalışmaları, sağlıklı yaşam- beslenme desteği, bireylerin hayatına anlam katabilecek programlar, kütüphane hizmetleri veriliyor.Psikolojik destek ile sosyal faaliyetler üzerine çalışmaların da yapıldığı Koca Çınar Yaşam Merkezlerinde günlük olarak tansiyon-şeker-ateş gibi vital ölçümler de gerçekleştiriliyor.

Odunpazarı, Kazım Kurt, Çınar, Ekim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Başkan Kazım Kurt sözünü tuttu 'Koca Çınar Yaşam Merkezi'nin ikincisi açılıyor - Son Dakika


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