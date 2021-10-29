Hanlarönü Meydanı'nda düzenlenen tören
Kaymakam Oktay Erdoğan'ın vatandaşları selamlaması
Kaymakam Oktay Erdoğan'ın konuşması
Şiir okunması
Halk oyunları gösterisi
Mehter takımının gösterisi
Geçit töreni - Beypazarın'nda
Kaymakam Oktay Erdoğan, Hanlarönü Meydanı'nda, Cumhuriyetin 98. yıl dönümünün Türk milletinin yeniden dirilişinin yıl dönümü olduğunu söyledi.
İlçede, resmi binanalar ve sokaklar bayraklarla donatıldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Beypazarı'nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor - Son Dakika