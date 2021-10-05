BİLEM'de yeni indirimli Eskart başvuruları işbirliği ile çözüme kavuşacak - Son Dakika

Okulların açılması ile birlikte Eskişehir Büyükşehir Belediyesi BİLEM'de öğrencilerin indirimli Eskart başvuruları ve vize işlemleri sebebiyle yoğunluk yaşanıyordu. Günde 3 binin üzerinde indirimli Eskart işlemi yapıldığını belirten ESTRAM yetkileri, Tepebaşı Belediyesi 19 Mayıs Gençlik Merkezi'nde hafta içi saat 8.00 ile 20.00 arasında ve Anadolu Üniversitesi'nin Öğrenci Merkezi'nde ise 8.30-16.30 saatleri arasında yeni açılan gişelerde kart başvuru ve vize işlemlerini 5 Ekim tarihinden itibaren gerçekleştirmeye başladı.

Yaşanan yoğunluktan dolayı meydana gelen mağduriyetleri gidermek için Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ile işbirliği yapan Anadolu Üniversitesi ve Tepebaşı Belediyesi'ne teşekkür eden ESTRAM Genel Müdürlüğü, yeni başlayan eğitim öğretim yılında öğrencilere başarılar diledi.