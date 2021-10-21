Bu kışı soğukta geçirecekler... Yönetime ödediler aidat Bursagaz'a ödenmemiş - Son Dakika

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bulunan Doğanbey toplu konutlarında 8 bloklu sitenin sakinleri, aidat ödemelerine rağmen Bursagaz, vergi dairesi ve SGK borçları ortaya çıkınca soluğu savcılıkta aldılar. 688 dairenin sahipleri, yaklaşık 1 milyon lira civarındaki paranın akibetini araştırmak için Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Doğanbey'de yaşayan site sakinleri Bursa Uluyol Adliyesi önünde toplanarak yönetimle yaşadıkları sorunları düzenledikleri basın açıklamasıyla dile getirdi.

Site sakinlerinin yaptığı açıklamada, "Bursa ili Osmangazi ilçesi Doğanbey 3. Etap site sakinleri olarak; sitemizde 8 blok 688 daire bulunmaktadır. Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı ise 4 yıldır bir kişi yapmaktadır. Bu göreve usulsüz kanunsuz bir şekilde gelmiştir. Sitemizde ne genel kurul yapılıyor, ne de sitemize gelir giderlerle ilgili hesap veriyor. Hesap vermeye de yanaşmamaktadır. İstediği kişileri yönetime getirip, istemediği kişileri yönetimden uzaklaştırmaktadır. Bir önceki dönem Denetim Kurulu Başkanı istifa etmiş olup, yerine gelen bir kişi de aynı sebeplerden 15 gün önce istifa etmiştir. Aidatlarımızı ve ayrıca toplanan ısınma giderlerimizi düzenli ödememize rağmen; yıllık aidat tutarı yaklaşık 1 milyon 700 bin liradır. Toplanan aidatlarla ilgili düzenli vermesi gereken gelir gider bildirimini yapmamakta ısrar etmektedir. Ayrıca daha bir yıl önce sitemizde yapılacak işler için daire başı 2 bin lira avans olarak para toplamış. Toplamda 1 milyon 376 bin lira tutan avansla ilgili yaptığı işlerin açıklamasını da yapmamıştır. Bizlerin düzenli ödeme yapmasına ve bu kadar para toplanmasına rağmen yılbaşından bu yana Bursagaz faturalarını ödememiştir. 8 blok ödenmeyen fatura tutarı 650 bin liradır. Gazlarımız aylardır kesiktir. Havaların soğuması ile sitemizde bebek, yaşlı, çoluk çocuk soğuktan dolayı hastalanmıştır. İzzet Akman bizleri maddi ve manevi zor durumda bırakmıştır. SGK prim borçlarının da 2019 yılından bu yana ödenmediğini ve 310 bin lira olan borcumuzu yapılandırmadığını öğrenmiş bulunmaktayız" denildi.

Site sakinleri Vergi Dairesi'ne 54 bin liralık borcun da yapılandırıldığını öğrendiklerini kaydederek, "Bu borçların da günlük faizleri işlemektedir. Borçlarımızı ödediğimiz halde bizleri ciddi bir faiz borcu altına sokmuştur. Bu hareketiyle kat maliklerine karşı görevini ihmal edip kötüye mal ve hizmet aldığımız 3. firmalara olan net borcumuzu bilmemekteyiz. Tahmini 1 milyonun üzerinde bizi ayrıca borçlu duruma sokmuştur. Ayrıca merkezi kombi sistemi bakım bahanesiyle daire başı bin lira avans toplayıp, (Toplamı 688 bin lira) ödemiş olduğumuz doğal gaz faturalarını ödemek istemiştir. Sonuç olarak kat maliklerine karşı asli sorumluluklarını yerine getirmeyip kanun kural tanımadan siteyi yönetip, bizleri maddi ve manevi zarara uğratmış olan izzet Akman halen yönetim kurulu İzzet Akman ve onun arkasında duran temsilciler kurulu üyelerinin hepsinden şikayetçiyiz" şeklinde konuştular.

Yıllardır mağdur ediliyoruz

Doğanbey sakinlerinden Nezahat Sarılı, "Yıllardır mağduruz. Biz tüm giderlerimizi ödememize rağmen yönetim gerekli ödemeleri yapmadı. "Beni bu yöneticilikten kimse atamaz" diyor. Bu durum karşısında istifasını istedik, o reddediyor. Elemanların sigortaları, su paraları ve vergi borçları ödenmemiş. Herkes bu konuda devletten yardım bekliyor. Banka hesabını tek kişi kullanıyor" dedi.

Aidat adı altında sürekli para talep ediliyor

Doğanbey TOKİ'lerde B-7 blok sakinlerinden Ergün Türker ise yaşadıkları sorunlar için, "Çalışan personellerimizin kıdem tazminatını peşin vermişler. Bu ödemeler gittikçe büyüyor. Belgelerle bunu durdurmamıza rağmen red alıyoruz. Anayasamızın yönetim planında çift imza ile olması gereken işlemler tek imza ile yapılıyor. Bu uygunsuzdur. Beni burdan kimse indiremez diyor. Bizler yetkililerden yardım istiyor, kendinin görevinden alınmasını istiyoruz. Site yönetimini 2 yıl gönüllü olarak yaptılar. Müdür olan arkadaş başkan olarak seçildi. 2 başkanlıktan sonra sistem ve uygulamalar değişti. Temel ihtiyaçlarımızın ödenmediğini gördük. Doğal gaz kapalı. Aidat adı altında tekrar para istiyorlar. Çok borcumuz var diye tekrar para talebinde bulunuyor. Aidat ayrı doğal gaz ayrı yatırılıyor. Gününde ödenmesi gereken doğal gaz ödenmiyor. Kendisine her gün mesai yazmış. Kendini müdür atamış, nasıl yaptı bilmiyoruz. Sesimizi duyurmak istiyoruz" dedi. - BURSA