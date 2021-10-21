Üye Girişi
Bu kışı soğukta geçirecekler... Yönetime ödediler aidat Bursagaz'a ödenmemiş - Son Dakika

Bu kışı soğukta geçirecekler... Yönetime ödediler aidat Bursagaz'a ödenmemiş

21.10.2021 10:36
Bu kışı soğukta geçirecekler... Yönetime ödediler aidat Bursagaz'a ödenmemiş

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bulunan Doğanbey toplu konutlarında 8 bloklu sitenin sakinleri, aidat ödemelerine rağmen Bursagaz, vergi dairesi ve SGK borçları ortaya çıkınca soluğu savcılıkta aldılar.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bulunan Doğanbey toplu konutlarında 8 bloklu sitenin sakinleri, aidat ödemelerine rağmen Bursagaz, vergi dairesi ve SGK borçları ortaya çıkınca soluğu savcılıkta aldılar. 688 dairenin sahipleri, yaklaşık 1 milyon lira civarındaki paranın akibetini araştırmak için Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Doğanbey'de yaşayan site sakinleri Bursa Uluyol Adliyesi önünde toplanarak yönetimle yaşadıkları sorunları düzenledikleri basın açıklamasıyla dile getirdi.

Site sakinlerinin yaptığı açıklamada, "Bursa ili Osmangazi ilçesi Doğanbey 3. Etap site sakinleri olarak; sitemizde 8 blok 688 daire bulunmaktadır. Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı ise 4 yıldır bir kişi yapmaktadır. Bu göreve usulsüz kanunsuz bir şekilde gelmiştir. Sitemizde ne genel kurul yapılıyor, ne de sitemize gelir giderlerle ilgili hesap veriyor. Hesap vermeye de yanaşmamaktadır. İstediği kişileri yönetime getirip, istemediği kişileri yönetimden uzaklaştırmaktadır. Bir önceki dönem Denetim Kurulu Başkanı istifa etmiş olup, yerine gelen bir kişi de aynı sebeplerden 15 gün önce istifa etmiştir. Aidatlarımızı ve ayrıca toplanan ısınma giderlerimizi düzenli ödememize rağmen; yıllık aidat tutarı yaklaşık 1 milyon 700 bin liradır. Toplanan aidatlarla ilgili düzenli vermesi gereken gelir gider bildirimini yapmamakta ısrar etmektedir. Ayrıca daha bir yıl önce sitemizde yapılacak işler için daire başı 2 bin lira avans olarak para toplamış. Toplamda 1 milyon 376 bin lira tutan avansla ilgili yaptığı işlerin açıklamasını da yapmamıştır. Bizlerin düzenli ödeme yapmasına ve bu kadar para toplanmasına rağmen yılbaşından bu yana Bursagaz faturalarını ödememiştir. 8 blok ödenmeyen fatura tutarı 650 bin liradır. Gazlarımız aylardır kesiktir. Havaların soğuması ile sitemizde bebek, yaşlı, çoluk çocuk soğuktan dolayı hastalanmıştır. İzzet Akman bizleri maddi ve manevi zor durumda bırakmıştır. SGK prim borçlarının da 2019 yılından bu yana ödenmediğini ve 310 bin lira olan borcumuzu yapılandırmadığını öğrenmiş bulunmaktayız" denildi.

Site sakinleri Vergi Dairesi'ne 54 bin liralık borcun da yapılandırıldığını öğrendiklerini kaydederek, "Bu borçların da günlük faizleri işlemektedir. Borçlarımızı ödediğimiz halde bizleri ciddi bir faiz borcu altına sokmuştur. Bu hareketiyle kat maliklerine karşı görevini ihmal edip kötüye mal ve hizmet aldığımız 3. firmalara olan net borcumuzu bilmemekteyiz. Tahmini 1 milyonun üzerinde bizi ayrıca borçlu duruma sokmuştur. Ayrıca merkezi kombi sistemi bakım bahanesiyle daire başı bin lira avans toplayıp, (Toplamı 688 bin lira) ödemiş olduğumuz doğal gaz faturalarını ödemek istemiştir. Sonuç olarak kat maliklerine karşı asli sorumluluklarını yerine getirmeyip kanun kural tanımadan siteyi yönetip, bizleri maddi ve manevi zarara uğratmış olan izzet Akman halen yönetim kurulu İzzet Akman ve onun arkasında duran temsilciler kurulu üyelerinin hepsinden şikayetçiyiz" şeklinde konuştular.

Yıllardır mağdur ediliyoruz

Doğanbey sakinlerinden Nezahat Sarılı, "Yıllardır mağduruz. Biz tüm giderlerimizi ödememize rağmen yönetim gerekli ödemeleri yapmadı. "Beni bu yöneticilikten kimse atamaz" diyor. Bu durum karşısında istifasını istedik, o reddediyor. Elemanların sigortaları, su paraları ve vergi borçları ödenmemiş. Herkes bu konuda devletten yardım bekliyor. Banka hesabını tek kişi kullanıyor" dedi.

Aidat adı altında sürekli para talep ediliyor

Doğanbey TOKİ'lerde B-7 blok sakinlerinden Ergün Türker ise yaşadıkları sorunlar için, "Çalışan personellerimizin kıdem tazminatını peşin vermişler. Bu ödemeler gittikçe büyüyor. Belgelerle bunu durdurmamıza rağmen red alıyoruz. Anayasamızın yönetim planında çift imza ile olması gereken işlemler tek imza ile yapılıyor. Bu uygunsuzdur. Beni burdan kimse indiremez diyor. Bizler yetkililerden yardım istiyor, kendinin görevinden alınmasını istiyoruz. Site yönetimini 2 yıl gönüllü olarak yaptılar. Müdür olan arkadaş başkan olarak seçildi. 2 başkanlıktan sonra sistem ve uygulamalar değişti. Temel ihtiyaçlarımızın ödenmediğini gördük. Doğal gaz kapalı. Aidat adı altında tekrar para istiyorlar. Çok borcumuz var diye tekrar para talebinde bulunuyor. Aidat ayrı doğal gaz ayrı yatırılıyor. Gününde ödenmesi gereken doğal gaz ödenmiyor. Kendisine her gün mesai yazmış. Kendini müdür atamış, nasıl yaptı bilmiyoruz. Sesimizi duyurmak istiyoruz" dedi. - BURSA

Bu kışı soğukta geçirecekler... Yönetime ödediler aidat Bursagaz'a ödenmemiş
Bu kışı soğukta geçirecekler... Yönetime ödediler aidat Bursagaz'a ödenmemiş
Bu kışı soğukta geçirecekler... Yönetime ödediler aidat Bursagaz'a ödenmemiş
Bu kışı soğukta geçirecekler... Yönetime ödediler aidat Bursagaz'a ödenmemiş

Osmangazi, Bursagaz, Vergi, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bu kışı soğukta geçirecekler... Yönetime ödediler aidat Bursagaz'a ödenmemiş - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

İşe giden kadın, eski eşi tarafından bacaklarından vuruldu 10:27 İşe giden kadın, eski eşi tarafından bacaklarından vuruldu 10:15 "CHP'nin oyları artıyor" sözlerine Bülent Arınç'tan açıklama: AK Parti'nin oyları düşüyor demedim Türkiye'de de şube açacaklardı! Ünlü restoranda kadın garsonların tango şort giymesi tepki çekti 10:09 Türkiye'de de şube açacaklardı! Ünlü restoranda kadın garsonların tango şort giymesi tepki çekti
Meteoroloji uyardı! Hava durumu 5 derece birden değişecek 09:48 Meteoroloji uyardı! Hava durumu 5 derece birden değişecek Dengesini kaybeden manken Tuğba Altıntop yere kapaklandı 09:20 Dengesini kaybeden manken Tuğba Altıntop yere kapaklandı Yemen hükümeti, ülke içindeki işlemlerde döviz kullanılmasını yasakladı 08:56 Yemen hükümeti, ülke içindeki işlemlerde döviz kullanılmasını yasakladı
PKK'nın sözde kadın sorumlusu, TSK ve MİT'in operasyonunda öldürüldü 07:56 PKK'nın sözde kadın sorumlusu, TSK ve MİT'in operasyonunda öldürüldü İbrahim Erkal'ın belgeselinin gala gecesinde anne Erkal'a yapılan büyük saygısızlık 07:42 İbrahim Erkal'ın belgeselinin gala gecesinde anne Erkal'a yapılan büyük saygısızlık

Son Dakika Haberleri
10:26 İşe giden kadın, eski eşi tarafından bacaklarından vuruldu
10:15 "CHP'nin oyları artıyor" sözlerine Bülent Arınç'tan açıklama: AK Parti'nin oyları düşüyor demedim
10:13 Zorunlu trafik sigortasında asgari teminatlar yükseltildi
10:09 Türkiye'de de şube açacaklardı! Ünlü restoranda kadın garsonların tango şort giymesi tepki çekti
10:06 DEVA, Gelecek ve Türkiye Değişim Partisi de Millet İttifakı'nda yer alacak! Slogan ise 'Cumhur tek, Millet birlik'
10:02 ABD'li gazetecinin Putin'le yaptığı röportaj gündemden düşmüyor! Bacaklarını sürekli Rus lidere uzatması eleştirildi
09:54 Fren yerine gaza bastı, araç binanın bahçesine düştü
09:51 Gübre fiyatları 1 yıl içerisinde yüzde 200'ün üzerinde zamlandı
09:32 Cübbeli Ahmet'ten olay yaratacak sözler: Allah 40 yaşından evvel peygamberlik vermiyor biz başımıza adam seçeceğiz
09:19 Dengesini kaybeden manken Tuğba Altıntop yere kapaklandı
Avustralya'nın en büyük üç süpermarket zinciri, çalışanlarına aşı zorunluluğu getirdi Avustralya'nın en büyük üç süpermarket zinciri, çalışanlarına aşı zorunluluğu getirdi         
10:35
Taksicilerin kendilerini aklama oyunu! Taksicilerin kendilerini aklama oyunu! "1 milyon 800 bin TL'yi sahibine teslim ettik" hikayesi palavra çıktı         
10:25
Zorunlu trafik sigortasında asgari teminatlar yükseltildi Zorunlu trafik sigortasında asgari teminatlar yükseltildi         
10:13
DEVA, Gelecek ve Türkiye Değişim Partisi de Millet İttifakı'nda yer alacak! Slogan ise 'Cumhur tek, Millet birlik' DEVA, Gelecek ve Türkiye Değişim Partisi de Millet İttifakı'nda yer alacak! Slogan ise 'Cumhur tek, Millet birlik'         
10:07
Trump'ın sitesine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın videosunu koyan Türk hacker ortaya çıktı Trump'ın sitesine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın videosunu koyan Türk hacker ortaya çıktı         
09:29
Otopark yönetmeliğinde yeni karar! 250 metrekareden az arazilerde yol boyu otoparkı kullanılacak Otopark yönetmeliğinde yeni karar! 250 metrekareden az arazilerde yol boyu otoparkı kullanılacak         
08:59
Otomobilini kaldırıma park eden sürücüye vatandaştan tepki: Değerli öküz, aracını düzgün yere park et Otomobilini kaldırıma park eden sürücüye vatandaştan tepki: Değerli öküz, aracını düzgün yere park et         
08:18
Fransa'da yaşanan gıda krizi market raflarını boşalttı, halk isyan ediyor Fransa'da yaşanan gıda krizi market raflarını boşalttı, halk isyan ediyor         
07:54
Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında! İşte son tahminler Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında! İşte son tahminler         
07:40
40 yaşındaki Nur Fettahoğlu'ndan cesur paylaşım! Fiziğiyle göz kamaştırdı 40 yaşındaki Nur Fettahoğlu'ndan cesur paylaşım! Fiziğiyle göz kamaştırdı         
23:25
Şampiyonlar Ligi'ne Merih Demiral damgası! Ronaldo şaşkınlık içinde golü izledi Şampiyonlar Ligi'ne Merih Demiral damgası! Ronaldo şaşkınlık içinde golü izledi         
22:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bir avuç ülke" sözleri Rusya'yı kızdırdı: Kabul edilebilir değil         
20:36
Şamil Tayyar, Bülent Arınç'a ateş püskürdü: Kodese tıkılacağını düşünüyorsan neden AK Parti'de duruyorsun? Şamil Tayyar, Bülent Arınç'a ateş püskürdü: Kodese tıkılacağını düşünüyorsan neden AK Parti'de duruyorsun?         
19:13
Bu görüntü Türkiye'de çekildi! İnşaattan düşen işçinin canını emniyet halatı kurtardı Bu görüntü Türkiye'de çekildi! İnşaattan düşen işçinin canını emniyet halatı kurtardı         
17:35
Sibel Can'ın oğlu, iki kadınla otele girerken yakalandı Sibel Can'ın oğlu, iki kadınla otele girerken yakalandı         
15:50
Restoranda Restoranda "Köpeğin bana değdi" kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 1 ağır yaralı         
13:44
Hande Sarıoğlu göğüs dekolteli fotoğrafını paylaştı, sosyal medyada yorum yağdı Hande Sarıoğlu göğüs dekolteli fotoğrafını paylaştı, sosyal medyada yorum yağdı         
13:43
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2021 10:41:44. #1.12#
SON DAKİKA: Bu kışı soğukta geçirecekler... Yönetime ödediler aidat Bursagaz'a ödenmemiş - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement