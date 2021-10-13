Üye Girişi
Bursa'daki patlamada hayatını kaybeden Özkan Deniz'in yakın arkadaşı konuştu Açıklaması - Son Dakika

Bursa'daki patlamada hayatını kaybeden Özkan Deniz'in yakın arkadaşı konuştu Açıklaması

13.10.2021 14:47
Bursa'daki patlamada hayatını kaybeden Özkan Deniz'in yakın arkadaşı konuştu Açıklaması

Bursa'da kimyasal maddelerin plastik ham maddeye dönüştürüldüğü fabrikada hayatını kaybeden Özkan Deniz'in yakın arkadaşı konuştu.

Bursa'da kimyasal maddelerin plastik ham maddeye dönüştürüldüğü fabrikada hayatını kaybeden Özkan Deniz'in yakın arkadaşı konuştu. Konuyla ilgili sohbet ettikleri sırada sürekli Deniz'in işi bırakacağını belirten Hüseyin Sorgel, "Biz bilgi almak için iş yerine gittik, şirketin avukatıyla konuşabildik. Kapıdan içeriye bizi almadılar. Çok fazla bilgi vermediler. Bize gaz sıkışması olduğunu söylediler" dedi. Deniz'in cenazesi ailesi ve sevenlerinin eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı.

Bursa'da dün öğle saatlerinde Kestel ilçesine bağlı Barakfakih Organize Sanayi Bölgesi Vatan Caddesi üzerinde kimyasal kimyasal plastik fabrikasında yaşanan patlamada bir işçi hayatını kaybederken, 6 işçi yaralandı. Yaralı işçilerden ikisinin durumunun ağır olduğu, 24 işçinin de gazdan etkilendiği bildirildi. Durumu ağır olan iki kişinin hastanede tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

Patlamada hayatını kaybeden 43 yaşındaki iki çocuk babası Özkan Deniz'in yakın arkadaşı cenaze sonrası gazetecilerin sorularını cevapladı. İddiaya göre, yediklerinin ve içtiklerinin ayrı gitmediğini belirten Hüseyin Sorgel, "Sohbetlerimiz esnasında fabrikanın iş güvenliği konusunda yeterli olmadığını, gerekli tedbirlerin alınmadığını sık sık dile getiriyordu. Hatta bir arızadan bahsediyordu. Ne olduğunu tam olarak bilemiyorum, ama arızayı sürekli tamir ettiğini, hatta sürekli oradaki iş güvenliği uzmanıyla tartıştığını anlatmıştı, neden yapılmadığına dair. Bu sebepten dolayı işi bırakmak istediğini ve memnuniyetsizliğini dile getiriyordu. Oranın iş güvenliği konusunda hep sürekli şikayetleri vardı. Şu anda ailesinin acısı taze. Ama ortada bir hukuksuzluk, bir haksızlık varsa, illa ki şikayetçi olunacaktır. Hak aranacaktır. Ortada bir ölüm var. Geride iki tane çocuğu kaldı. Kendisi çok yakın arkadaşımdı. Birçok şeyini bilirdim. Sohbetlerimiz esnasında her şeyi birbirimizle paylaşırdık. Biz olaydan sonra bilgi almak için iş yerine gittik, şirketin avukatıyla konuşabildik. Kapıdan içeriye bizi almadılar. Çok fazla bilgi vermediler. Bize gaz sıkışması olduğunu söylediler. Ama ne kadar doğrudur bilemiyoruz. Haberlerde kimyasal karışımdan kaynaklı bir patlama olduğu belirtilmiş. Ben de yıllardır kimya çalışanıyım. Bu sektörün içerisinde çalışan birisiyim. Patlamanın birçok sebebi olabilir. Yeterince güvenlik tedbiri alınmamış olabilir. Patlayan makineler Makine ve Mühendisler Odası tarafından denetlendi mi? Bunun belgeleri var mı? Bütün bunları araştıracağız. Ailesine bu konuda gerekli desteği göstereceğiz" dedi.

Özkan Deniz, Mutlular Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Hürriyet Mezarlığına defnedildi.

(İHA)

Bursa'daki patlamada hayatını kaybeden Özkan Deniz'in yakın arkadaşı konuştu Açıklaması
Bursa'daki patlamada hayatını kaybeden Özkan Deniz'in yakın arkadaşı konuştu Açıklaması
Bursa'daki patlamada hayatını kaybeden Özkan Deniz'in yakın arkadaşı konuştu Açıklaması
Bursa'daki patlamada hayatını kaybeden Özkan Deniz'in yakın arkadaşı konuştu Açıklaması
Bursa'daki patlamada hayatını kaybeden Özkan Deniz'in yakın arkadaşı konuştu Açıklaması
Bursa'daki patlamada hayatını kaybeden Özkan Deniz'in yakın arkadaşı konuştu Açıklaması
Bursa'daki patlamada hayatını kaybeden Özkan Deniz'in yakın arkadaşı konuştu Açıklaması

İş Güvenliği, Özkan Deniz, Kimyasal, Bursa, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bursa'daki patlamada hayatını kaybeden Özkan Deniz'in yakın arkadaşı konuştu Açıklaması - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Gencin yanındaki kadına ısrarla dans teklifinde bulundu! Gelen tepki sonrası adamı öldürdü 14:44 Gencin yanındaki kadına ısrarla dans teklifinde bulundu! Gelen tepki sonrası adamı öldürdü Türkiye'nin önde gelen zincir marketinde skandal! Nuggetları küflü halde buldu 14:40 Türkiye'nin önde gelen zincir marketinde skandal! Nuggetları küflü halde buldu Son dakika! Yargıtay, Kadir Şeker'e verilen cezanın fazla olduğunu öne sürerek cezanın bozulmasını istedi 14:34 Son dakika! Yargıtay, Kadir Şeker'e verilen cezanın fazla olduğunu öne sürerek cezanın bozulmasını istedi
Adının verildiği caddeyi gezdi! Aziz Yıldırım'ın gurur dolu günü 14:31 Adının verildiği caddeyi gezdi! Aziz Yıldırım'ın gurur dolu günü Cevat Şakir'in anma töreninde gerginlik yaşandı! Kaymakam etkinliği terk etti 14:29 Cevat Şakir'in anma töreninde gerginlik yaşandı! Kaymakam etkinliği terk etti Gerilim yükseliyor! Bülent Ersoy, 14:14 Gerilim yükseliyor! Bülent Ersoy, "Seni Diva değil divan yaparlar" sözlerini söyleyen Mustafa Keser'e cevap verdi
NFT çılgınlığına Cem Yılmaz da katıldı! Üç eserden 220 bin lira kazandı 14:09 NFT çılgınlığına Cem Yılmaz da katıldı! Üç eserden 220 bin lira kazandı İngiltere'ye gidecek milyonluk ihracat elektrik tellerine takıldı! 1 saatlik yol 14 saate çıktı 14:00 İngiltere'ye gidecek milyonluk ihracat elektrik tellerine takıldı! 1 saatlik yol 14 saate çıktı

Son Dakika Haberleri
14:41 Zeynep Bastık'ın eşi konuştu: Küfürlerinizin bir kısmını gördüm komik şeyler var
14:39 Türkiye'nin önde gelen zincir marketinde skandal! Nuggetları küflü halde buldu
14:36 Tanju Özcan, TRT dizisindeki "Köroğlu" karakteri için Devlet Bahçeli'ye mektup yazdı! İki talepte bulundu
14:33 Johan Elmander, Galatasaray hakkında duygusal paylaşımda bulundu! Taraftarların ve hocasının kalbini fethetti
14:31 Adının verildiği caddeyi gezdi! Aziz Yıldırım'ın gurur dolu günü
14:30 İki kardeş arasında tartışma çıktı: 1 ölü
14:28 Cevat Şakir'in anma töreninde gerginlik yaşandı! Kaymakam etkinliği terk etti
14:09 NFT çılgınlığına Cem Yılmaz da katıldı! Üç eserden 220 bin lira kazandı
14:02 Çin, koronanın kökenini bulmak için çalışmalara başladı! Wuhan'da 200 binden fazla kan örneği alındı
13:57 Gelen itiraf ağızları açık bıraktı: Kocamın en yakın arkadaşıyla cinsel ilişkiye girdim, aynı evde yaşıyoruz
Rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor! Dolar tüm zamanların en yüksek seviyesinde Rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor! Dolar tüm zamanların en yüksek seviyesinde         
14:47
Zeynep Bastık'ın eşi konuştu: Küfürlerinizin bir kısmını gördüm komik şeyler var Zeynep Bastık'ın eşi konuştu: Küfürlerinizin bir kısmını gördüm komik şeyler var         
14:42
Tanju Özcan, TRT dizisindeki Tanju Özcan, TRT dizisindeki "Köroğlu" karakteri için Devlet Bahçeli'ye mektup yazdı! İki talepte bulundu         
14:36
Johan Elmander, Galatasaray hakkında duygusal paylaşımda bulundu! Taraftarların ve hocasının kalbini fethetti Johan Elmander, Galatasaray hakkında duygusal paylaşımda bulundu! Taraftarların ve hocasının kalbini fethetti         
14:33
İki kardeş arasında tartışma çıktı: 1 ölü İki kardeş arasında tartışma çıktı: 1 ölü         
14:30
Markette alışveriş yaptığı esnada 4 metre yükseklikten aşağı düşen kadının ayak bilekleri kırıldı Markette alışveriş yaptığı esnada 4 metre yükseklikten aşağı düşen kadının ayak bilekleri kırıldı         
14:22
Kayınpederi tarafından cesedi parçalara ayrılan kadının son paylaşımı ortaya çıktı: Çok fazla zamanım olacaktı Kayınpederi tarafından cesedi parçalara ayrılan kadının son paylaşımı ortaya çıktı: Çok fazla zamanım olacaktı         
14:13
Kiraladığı kobrayla eşini öldürdü, mahkeme müebbet hapse mahkum etti Kiraladığı kobrayla eşini öldürdü, mahkeme müebbet hapse mahkum etti         
14:02
Gelen itiraf ağızları açık bıraktı: Kocamın en yakın arkadaşıyla cinsel ilişkiye girdim, aynı evde yaşıyoruz Gelen itiraf ağızları açık bıraktı: Kocamın en yakın arkadaşıyla cinsel ilişkiye girdim, aynı evde yaşıyoruz         
13:58
Altay Bayındır'ın yeni adresi netlik kazandı! Anlaşma herkesi memnun etti Altay Bayındır'ın yeni adresi netlik kazandı! Anlaşma herkesi memnun etti         
13:54
Fahrettin Koca, yerli aşı TURKOVAC için 3000 gönüllü arandığını duyurdu Fahrettin Koca, yerli aşı TURKOVAC için 3000 gönüllü arandığını duyurdu         
13:53
Birevim şubesi önünde intihar teşebbüsü! Üzerine benzin döktü Birevim şubesi önünde intihar teşebbüsü! Üzerine benzin döktü         
12:47
ABD'li turist oteli birbirine kattı! Önce bilgisayarı kırdı, ardından da otel çalışanını darbetti ABD'li turist oteli birbirine kattı! Önce bilgisayarı kırdı, ardından da otel çalışanını darbetti         
12:36
Açılışını Bakan Varank'ın yaptığı terlik ve ayakkabı fabrikasının patronu kayıplara karıştı Açılışını Bakan Varank'ın yaptığı terlik ve ayakkabı fabrikasının patronu kayıplara karıştı         
12:25
Emekli korgeneral Karakuş canlı yayında anlattı: 1 Türk savaş pilotu, 26 ABD savaş uçağını düşürdü Emekli korgeneral Karakuş canlı yayında anlattı: 1 Türk savaş pilotu, 26 ABD savaş uçağını düşürdü         
12:18
Kraliyet ailesi tarafından Eski ABD Başkanı Donal Trump'a hediye edilen kürkler sahte çıktı Kraliyet ailesi tarafından Eski ABD Başkanı Donal Trump'a hediye edilen kürkler sahte çıktı         
12:02
Erdoğan'ın alışveriş yaptığı markete Milletvekili Ümit Dikbayır'da gitti! Tutarı görünce asgari ücrete zam istedi Erdoğan'ın alışveriş yaptığı markete Milletvekili Ümit Dikbayır'da gitti! Tutarı görünce asgari ücrete zam istedi         
10:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2021 14:54:17. #1.12#
SON DAKİKA: Bursa'daki patlamada hayatını kaybeden Özkan Deniz'in yakın arkadaşı konuştu Açıklaması - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement