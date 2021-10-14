Bursa'da 1 kişinin ölümüyle sonuçlanan patlamada fabrika müdürü tutuklandı - Son Dakika

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Bursa'da 1 kişinin ölümüyle sonuçlanan patlamada fabrika müdürü tutuklandı

BURSA - Bursa'nın Kestel ilçesinde geçtiğimiz gün bir kimyasal fabrikasında yaşanan patlamada 1 kişi ölmüş 30 işçi de yaralanmıştı. Olayın ardından gözaltına alınan fabrika müdürü tutuklanırken, iş güvenliği uzmanı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bursa'da geçtiğimiz gün Kestel ilçesine bağlı Barakfakih Organize Sanayi Bölgesi Vatan Caddesi üzerinde kimyasal plastik fabrikasında yaşanan patlamada 43 yaşındaki Özkan Deniz hayatını kaybetmiş, 30 işçi de yaralanmıştı. Yaralı işçilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken Özkan Deniz, dün öğle namazının ardından toprağa verildi. Yaşanan olayın ardından Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, konuya ilişkin çok yönlü soruşturma başlattı. Soruşturmayı yürüten polis ekipleri, ihmal duruma karşı fabrikanın iş güvenliği uzmanı E.T. ile fabrika müdürü H.Y.,'yi gözaltına alındı. Bursa Emniyet Müdürlüğü'nde ifadeleri alınan 2 şüpheli, ardından adliyeye sevk edildi. İş güvenlik uzmanı E.T, adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, işletme müdürü H.Y, tutuklanarak cezaevine gönderildi.