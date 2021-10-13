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Cezayir'de eski Cumhurbaşkanı Buteflika'nın kardeşine iki yıl hapis cezası - Son Dakika

Cezayir'de eski Cumhurbaşkanı Buteflika'nın kardeşine iki yıl hapis cezası

13.10.2021 15:22
Cezayir'de eski Cumhurbaşkanı Buteflika'nın kardeşine iki yıl hapis cezası

Cezayir'de eski Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın kardeşi Said Buteflika "adaletin tesisini engellediği" gerekçesiyle iki yıl hapse çarptırıldı.

Cezayir'de eski Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın kardeşi Said Buteflika "adaletin tesisini engellediği" gerekçesiyle iki yıl hapse çarptırıldı.

Cezayir resmi ajansı APS'nin haberine göre, Darul Beyza Mahkemesi, 9 Ekim'de görülmeye başlanan davada yargılanan Said Buteflika ile eski Adalet Bakanı Tayyib Luh ve iş insanı Ali Haddad hakkındaki kararını açıkladı.

Mahkeme, "adaletin tesisini engellemekten" suçlu bulduğu Buteflika hakkında iki yıl hapis cezası verdi. Haddad da aynı şekilde 2 yıl, eski Adalet Bakanı Luh ise 6 yıl hapse mahkum edildi.

Savcılık, "kötüye kullanma, adaletin işleyişini bozma ve resmi evrakta sahteciliğe teşvik etme" suçlamalarıyla Luh için 10, Buteflika ve Haddad için yedişer yıl hapis istemişti.

Ülkenin "perde arkasındaki lideri" olarak gösteriliyordu

Akademisyen ve siyasetçi kimliğiyle bilinen Said Buteflika, ağabeyi Abdulaziz Buteflika'nın 2014'te geçirdiği rahatsızlık sonrasında devlet yönetiminde nüfuzunu artırmış ve giderek ülkenin "perde arkasındaki lideri" olarak gösterilmeye başlamıştı.

Abdulaziz Buteflika'nın 2019'da kitlesel protestolar karşısında istifa etmek zorunda kalmasının ardından çevresindeki Said Buteflika gibi üst düzey isimler, siyasetçiler, oligarklar, komutanlar ve bürokratlara yönelik bir tasfiye yaşanmıştı.

Mayıs 2019'da gözaltına alınan ve o zamandan beri ülkenin güneyindeki Buleyde'deki askeri hapishanede tutuklu bulunan Said Buteflika, 2 Ocak 2021'de "orduya zarar verme ve devlete karşı komplo kurma" suçlamasıyla yargılandığı davadan beraat etmişti.

Eski Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika, görevi bıraktıktan iki yıl sonra, 17 Eylül 2021'de 84 yaşında hayatını kaybetmişti.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cezayir'de eski Cumhurbaşkanı Buteflika'nın kardeşine iki yıl hapis cezası - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cezayir'de eski Cumhurbaşkanı Buteflika'nın kardeşine iki yıl hapis cezası - Son Dakika
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