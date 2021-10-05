ÇÜ Rektörü Tuncel'den otomotiv mühendisliği bölümüne ziyaret - Son Dakika

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncel, otomotiv mühendisliği bölümünü ziyaret ederek, çalışmaları inceledi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre Tuncel, öğrencilerden oluşan Çukurova Racing Takımı'nın tasarım ve üretimini yaptığı Formula tipi aracın gösterisini izledi.

Takım danışmanı Prof. Dr. Mustafa Özcanlıdan araç hakkında bilgi alan Tuncel, bölümün çalışmalarını, laboratuvarını ve binasını da inceledi.

Tuncel, ziyaretinde bilim ve teknoloji alanlarındaki çalışmaları desteklediklerini belirtti.