Denizli'de 17 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı - Son Dakika

Denizli'nin Honaz ilçesinde 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü jandarma ekiplerince yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), çeşitli suçlarından kesinleşmiş 17 yıl hapis cezası bulunan ve 3 yıldır aranan E.Ö'yü yakalamak için çalışma başlattı.
Hükümlünün izine ilçedeki bir evde ulaşan ekipler, düzenledikleri operasyonla E.Ö'yü yakaladı.
Zanlının 19 ilde 47 ayrı suça karıştığı öğrenildi.
Kaynak: AA
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