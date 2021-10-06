Denizli'de 17 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı - Son Dakika

Hükümlünün izine ilçedeki bir evde ulaşan ekipler, düzenledikleri operasyonla E.Ö'yü yakaladı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi ( JASAT ), çeşitli suçlarından kesinleşmiş 17 yıl hapis cezası bulunan ve 3 yıldır aranan E.Ö'yü yakalamak için çalışma başlattı.

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