Sıcak asfalt yüklü hafriyat kamyonu önce devrildi sonra alev aldı - Son Dakika

Sıcak asfalt yüklü hafriyat kamyonu önce devrildi sonra alev aldı

KASTAMONU - Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde sıcak asfalt yüklü hafriyat kamyonu, freni boşalması üzerine devrildi. Kaza yapan kamyon ardından alev aldı. Kamyonun sürücüsü ise yaralandı.

Edinilen bilgiyle göre, İnebolu ilçe girişinde İkiçay köprüsü mevkiinde sürücüsü öğrenilemeyen 37 ABN 917 plakalı sıcak asfalt yüklü kamyon, iddialara göre freni boşalması üzerine yoldan çıkarak devrildi. Kamyondaki sıcak asfalt etrafa dökülürken kamyon ise alev aldı. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın büyümeden söndürüldü. Yaralanan sürücüsü ise, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince İnebolu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazanın ardından jandarma ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu.