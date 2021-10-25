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Dumanlı Yaylası'ndan doyumsuz manzara - Son Dakika

Dumanlı Yaylası'ndan doyumsuz manzara

25.10.2021 10:33

Dumanlı Yaylası'ndan doyumsuz manzara Yaylanın yayvan yapraklı ağaçlarına ev sahipliği yaptığı ormanlık alanda çekilmiş görüntüler sonbahar mevsimiyle birlikte göz kamaştırıcı hale büründü Osmaniye'nin saklı cennetleri arasında yer alan Dumanlı Yaylası, sonbahardaki renk cümbüşüyle...

Dumanlı Yaylası'ndan doyumsuz manzara

Yaylanın yayvan yapraklı ağaçlarına ev sahipliği yaptığı ormanlık alanda çekilmiş görüntüler sonbahar mevsimiyle birlikte göz kamaştırıcı hale büründü

OSMANİYE - Osmaniye'nin saklı cennetleri arasında yer alan Dumanlı Yaylası, sonbahardaki renk cümbüşüyle doyumsuz manzaralar sunuyor.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde Amanos Dağları'nda yer alan bin 200 rakımlı Dumanlı Yaylası'nda, sonbaharın gelişiyle birlikte oluşan renk cümbüşü hayranlık uyandırıyor. İlçe merkezine 10 kilometre uzaklıkta bulunan Yayla, yaz mevsiminde yaylacılara sonbahar ve kış mevsimlerinde de doğaseverler ile fotoğrafçılara ev sahipliği yapıyor. Çoğunluğunu gürgen ağaçlarının oluşturduğu yeşilin her tonunun bulunduğu Dumanlı Yaylası'nda, sonbahar mevsiminin gelmesiyle birlikte ağaçların yaprakları önce kızıl tonlara sonrada sarı tonlara bürünerek görsel şölen sunuyor. Yayvan yapraklı ağaçlara da ev sahipliği yapan yayla, sonbahar mevsiminin tüm renklerini içerisinde barındırarak ziyaretçilerine renk cümbüşü yaşatırken oluşan manzara ise göz kamaştırıcı hale bürünüyor.

Sonbaharın tüm renklerini Dumanlı Yaylası'nda gördüklerini söyleyen Savaş Özdemir, "Osmaniye'nin Düziçi ilçesi Dumanlı Yaylası'ndayız. Buradaki renk kombinasyonu çok çok iyi, sonbaharın tüm renklerini burada görüyoruz ve birebir yaşıyoruz. Buradaki doğa, ağaçlar ve yürüyüş parkuru da çok iyi durumda. Burayı herkese tavsiye ediyoruz. Zaten biz geleneksel olarak her yıl geliyoruz. Burada güzel vakitler geçiriyoruz. Osmaniye'nin en güzel yerlerinden bir tanesidir. Karşımızda Düldül dağı manzarasını da çok keyifli bir şekilde izliyoruz. Burada renk uyumu çok iyi herkese de tavsiye ediyoruz" diye konuştu.

Dumanlı Yaylası'ndan doyumsuz manzara
Dumanlı Yaylası'ndan doyumsuz manzara
Dumanlı Yaylası'ndan doyumsuz manzara
Dumanlı Yaylası'ndan doyumsuz manzara

Hisarcık, Osmaniye, Sonbahar, Düziçi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Dumanlı Yaylası'ndan doyumsuz manzara - Son Dakika


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