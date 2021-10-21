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Düzce'de tarihi eser operasyonu - Son Dakika

Düzce'de tarihi eser operasyonu

21.10.2021 12:47
Düzce'de tarihi eser operasyonu

DÜZCE (İHA) – Düzce'nin Akçakoca ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir eve düzenlenen operasyonda 42 adet tarihi eser ele geçirildi.

DÜZCE (İHA) – Düzce'nin Akçakoca ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir eve düzenlenen operasyonda 42 adet tarihi eser ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Yalı Mahallesi'nde ikamet eden M.D.'nin evinde tarihi eser bulunduğu istihbaratını alan Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şahsın evine operasyon düzenledi. Ev ve eklentilerinde yapılan aramada 26 adet madeni sikke, 13 adet küçük boy, 1 adet büyük boy Osmanlı dönemine ait olduğu değerlendirilen mühür, 1 adet mürekkep kalemi ve mürekkep okkası olmak üzere toplam 42 adet tarihi eser olduğu değerlendirilen obje ile 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet faturasız kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı. - DÜZCE

İl Jandarma Komutanlığı, Akçakoca, Jandarma, Düzce, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Düzce'de tarihi eser operasyonu - Son Dakika


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