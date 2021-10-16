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Emekli memur geçmişi geleceğe taşımak için babaevini adeta müzeye dönüştürdü - Son Dakika

Emekli memur geçmişi geleceğe taşımak için babaevini adeta müzeye dönüştürdü

16.10.2021 11:01
Emekli memur geçmişi geleceğe taşımak için babaevini adeta müzeye dönüştürdü

Batman'da yaşayan emekli memur Seyda Goyan, Şırnak'ın Uludere ilçesindeki babaevini topladığı eski eşyalarla donatarak adeta müze haline getirdi.

Batman'da yaşayan emekli memur Seyda Goyan, Şırnak'ın Uludere ilçesindeki babaevini topladığı eski eşyalarla donatarak adeta müze haline getirdi.

Batman'da 57 yaşındaki Goyan, Uludere ilçesi Yeşilyuvan Mahallesi'nde 2 odalı 90 metrekarelik babadan kalan evde 2 yıl boyunca geçmişte sosyal, kültürel ve tarımsal alanda kullanılan ve teknolojiye yenik düşen hamur teknesi, elek, testi, tahıl ambarı, kalbur, sepet, kilim ve gaz lambası gibi yaklaşık bin eşya topladı.

Eski eşyaların sergilendiği evi, eski günlere özlem duyan ve ilçeyi ziyaret eden vatandaşlar gezebiliyor.

Goyan, AA muhabirine, zaman zaman doğduğu ilçeye gelerek babaevindeki eşyaların bakımlarını kardeşleri ve yeğenleriyle yaptığını, 1990 yılından beri de kent kültürü üzerine araştırmalar gerçekleştirdiğini söyledi.

Dünyanın değiştiğini, artık internet çağında eski eşyaların kullanılmadığını kaydeden Goyan, eşyaların bazılarını ağıllardan, toprak içinden, çöplerden çıkardığını, temizleyip cilaladığını, bazılarını da satın aldığını belirtti.

???????- Eşyaları daha büyük bir mekanda sergilemek istiyor

Eşyaları toparlama aşamasında başta eşi olmak üzere insanların kendisini yadırgadığını anlatan Goyan, "Bana, 'Batman'da iş mi bulamadın gelip bizim ahırlarda kullanmadığımız eşyaları toparlıyorsun' diyorlardı. Eşim bile 'bu atık eşyalara çocuklarının rızkını veriyorsun değer mi' diyordu. Şimdi ise evi görünce gelip geziyorlar ve beni tebrik ediyorlar." dedi.

Evde bölge insanının daha önce kullandığı yaşam malzemelerinin bulunduğunu anlatan Goyan, ev küçük olduğu için bazı eşyaları depoda sakladığını dile getirdi.

"Emekli maaşımla evi bu hale getirdim. Evin bakımı zor ve masraflı oluyor. Naftalin ile bazı eşyaların çürümesini, küflenmesini önlüyorum ama nereye kadar sürdürebilirim bilemiyorum." diyen Goyan, eşyaları daha büyük bir mekanda sergilemek istediğini, bu konuda yetkilerden yardım beklediğini sözlerine ekledi.

"Geçmişimizi unutmamak adına çok güzel bir yer"

Vatandaşlardan Özlem Şengül de evi gezdiğini ve çok beğendiğini anlatarak, evde dedelerinden ve ninelerden kalma çok sayıda eşya bulunduğunu ifade etti.

Şengül, "Devir internet ve teknolojik çağı, yeni nesil böyle eşyaları görmedi ama buraya gelerek yaşam malzemelerini görebilirler. Geçmişimizi unutmamak adına çok güzel bir yer." diye konuştu.

Uludere Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi öğrencisi Hividar Tunç ise kültürlerini tanımak adına evi gezmenin çok faydalı olduğunu aktardı.

Evde atalarından kalma eşyaları görme imkanı bulduklarını belirten Tunç, "Eşyaları birebir görmek biz öğrencilere ciddi bir fayda sağladı. Bütün öğrencilerin burayı görmesi lazım. Bizleri getiren öğretmenlerimize ve kapılarını bize açan Seyda hocamıza teşekkür ediyorum." dedi.

Uludere, Emekli, Batman, Memur, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Emekli memur geçmişi geleceğe taşımak için babaevini adeta müzeye dönüştürdü - Son Dakika


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