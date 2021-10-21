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Erbaa ilçesinin tescilli asma yaprağından 200 milyon liralık gelir hedefleniyor - Son Dakika

Erbaa ilçesinin tescilli asma yaprağından 200 milyon liralık gelir hedefleniyor

21.10.2021 12:12
Erbaa ilçesinin tescilli asma yaprağından 200 milyon liralık gelir hedefleniyor

Tokat'ın Erbaa ilçesinde yetiştirilen coğrafi işaretli "Erbaa narince bağ yaprağı"ndan elde edilecek gelirin 200 milyon liraya çıkması amaçlanıyor.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde yetiştirilen coğrafi işaretli "Erbaa narince bağ yaprağı"ndan elde edilecek gelirin 200 milyon liraya çıkması amaçlanıyor.

İlçede yaklaşık 20 bin dönümlük alanda üretimi yapılan, 12 bin kişinin geçimini sağladığı asma yaprağı, ilçenin en önemli gelir kaynağını oluşturuyor.

Erbaa Belediyesi, ilçenin coğrafi işaretli ürününe sahip çıkarken, "Erbaa narince bağ yaprağı"ndan elde edilen gelirin artması için çalışmalarını sürdürüyor.

Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, AA muhabirine, Türk mutfağında ayrı bir yeri olan zeytinyağlı sarmanın ana malzemesini oluşturan asma yaprağının en güzel çeşidinin ilçelerindeki bereketli ovalarda yetiştirildiğini söyledi.

"Erbaa narince bağ yaprağının" 2017 yılında coğrafi işaret alarak tescillendiğine işaret eden Karagöl, bu yıl 16 ülkeye ihracat gerçekleştirildiğini vurguladı.

Erbaa'nın geleceğinin yaprağında olduğuna inandıklarını ifade eden Karagöl, "Altın gibi bir ürünümüz var. Bu yıl yaprak ihracatında rekor kırıldı. Yaklaşık 1200 ton ihracat gerçekleştirildi. Dalından topladığımız bu yeşil petrol Erbaa'ya, bu bölgeye, çiftçiye 100 milyon liranın üzerinde bir katkı sağlıyor. Biz bu 100 milyon lirayı 200 milyon liranın üzerine çıkarmayı hedefliyoruz." dedi.

Erbaa yaprağının tanıtımı için fuarlara katıldıklarını, üreticilere her türlü desteği verdiklerini anlatan Karagöl, "Belediye, Kaymakamlık, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile bölge çiftçisinin, burada yaşayan ve bu sektörde çalışan kadınlarımızın sayısını artırarak, bağ sayısını artırarak inşallah Erbaa'daki insanların daha refah içinde, ekonomik düzeyi daha yüksek seviyede yaşamaları için de elimizden gelen her türlü desteği de sağlayacağız." diye konuştu.

İhracatta ilk sırada Avrupa geliyor

İlçede Erbaa narince bağ yaprağının işlendiği fabrikanın sahibi Çetin Temiz ise en çok ihracat gerçekleştirdikleri ülkelerin Avrupa ülkeleri olduğunu kaydetti.

Avrupa ülkelerini İsrail, Amerika, Dubai, Kuveyt'in takip ettiğini belirten Temiz, "Bu sene Erbaa'da rekolte çok iyiydi, 8 bin ile 13 bin ton arası Erbaa'da yaprak hasadı oldu." ifadesini kullandı.

Erbaa ilçesinin tescilli asma yaprağından 200 milyon liralık gelir hedefleniyor
Erbaa ilçesinin tescilli asma yaprağından 200 milyon liralık gelir hedefleniyor
Erbaa ilçesinin tescilli asma yaprağından 200 milyon liralık gelir hedefleniyor
Erbaa ilçesinin tescilli asma yaprağından 200 milyon liralık gelir hedefleniyor
Erbaa ilçesinin tescilli asma yaprağından 200 milyon liralık gelir hedefleniyor

Hisarcık, İhracat, Tokat, Erbaa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Erbaa ilçesinin tescilli asma yaprağından 200 milyon liralık gelir hedefleniyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Erbaa ilçesinin tescilli asma yaprağından 200 milyon liralık gelir hedefleniyor - Son Dakika
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