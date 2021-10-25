Erzurum'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Erzurum'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 14 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 18-24 Ekim tarihleri arasında, uyuşturucu madde satan, kullanan veya bulunduran kişilere yönelik operasyon düzenledi.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında gerçekleştirilen operasyonda, 6 kişi "Kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak veya satın almak" suçundan, 8 kişi de "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma" suçundan yakalandı.

Bu kişilerden 202 uyuşturucu hap, bir miktar esrar ve metamfetaminin yanı sıra 1 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca ve 2 fişek ele geçirildi.

Polisteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen zanlılardan 6'sı tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

Açıklamada, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı ile ticaretinin önlenmesine yönelik mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.