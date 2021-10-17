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Eski ABD Başkanı Clinton enfeksiyon nedeniyle kaldırıldığı hastaneden taburcu edildi - Son Dakika

Eski ABD Başkanı Clinton enfeksiyon nedeniyle kaldırıldığı hastaneden taburcu edildi

17.10.2021 20:56
Eski ABD Başkanı Clinton enfeksiyon nedeniyle kaldırıldığı hastaneden taburcu edildi

NEW Eski ABD Başkanı Bill Clinton, kanında tespit edilen enfeksiyon nedeniyle yatırıldığı hastanedeki tetkik ve tedaviden sonra taburcu edildi.

NEW Eski ABD Başkanı Bill Clinton, kanında tespit edilen enfeksiyon nedeniyle yatırıldığı hastanedeki tetkik ve tedaviden sonra taburcu edildi.

Kan dolaşımına yayılan idrar yolu enfeksiyonu sonucu salı günü California Üniversitesi Irvine Tıp Merkezindeki yoğun bakım ünitesine yatırılan Clinton, ateşi düşürüldükten sonra eşi Hillary Clinton ile bugün hastaneden ayrıldı.

Irvine Sağlık Tıp Departmanı Direktörü Dr. Alpesh N. Amin, basına yaptığı açıklamada, "Başkan Clinton bugün taburcu edildi. Ateşi ve beyaz kan hücresi sayısı normale döndü." ifadesini kullanarak antibiyotik tedavisine New York'ta devam edileceğini belirtti.

ABD'nin 42. Başkanı olan 75 yaşındaki Clinton, 2004'te dörtlü baypas ameliyatı ve 2010'da atardamarının açılması operasyon geçirmişti.

California Üniversitesi, Tam Gemi Şok Denemeleri, Bill Clinton, Salı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Eski ABD Başkanı Clinton enfeksiyon nedeniyle kaldırıldığı hastaneden taburcu edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eski ABD Başkanı Clinton enfeksiyon nedeniyle kaldırıldığı hastaneden taburcu edildi - Son Dakika
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