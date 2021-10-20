ESMAÜL HÜSNA SERGİSİ - Son Dakika

Soylu'dan İmamoğlu'nun da gittiği sergiye tepki: Aybüke öğretmen de var mıydı?

BURDUR'da Mevlid-i Nebevi Haftası dolayısıyla Esmaül Hüsna Sergisi açıldı. Yukarı Pazar Eski Şehir Kulübü'ndeki serginin açılışına Burdur Valisi Ali Arslantaş, Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, İl Müftüsü Enver Türkmen, İl Milli Eğitim Müdürü Erdem Kaya, Aile Çlaışma ve Sosyal Hizmetler Müdürü Mehmet Şimşek ile vatandaşlar katıldı. Yaşar Yapıcı Nalcı'yı tebrik eden Vali Ali Arslantaş, "Rabbimizin 99 ismine hürmeten ortaya döktüğü emek için tebrik ediyorum. İnşallah bizde şimdi her bir ismin önünde, o ismin anlamını bir kere daha tefekkür etme fırsatı bulacağız" dedi.

İl müftüsü Enver Türkmen'de "bu güzel günde bize eşlik ettiğiniz Allah hepinizden razı olsun. Allah Kur'an-ı Kerimde 'Allah'ın güzel isimleri vardır. Allah'a o isimlerle dua edin buyuruyor. Bizler de rabbimizin isimlerini öğrenmek, manalarını anlamak istiyoruz" diye konuştu.

Yaşar Yapıcı Nalcı da "Allah'ın 99 esmaül hüsnasını öğrenerek Allah'a yakınlaşacağımızı ve Allah'ı öğrendikçe de seveceğimizi ve Allah'ı seversek de onun yolunda iyi işler yapacağımızı düşünerek bu yola çıktık. 99 Esmaül hüsna akademisi diye bir proje oluşturacağız" ifadelerini kullandı.

Burdur Güzel Sanatlar Lisesi Öğretmeni Yaşar Yapıcı Nalcı'nın 7 yılda hazırladığı eserlerden oluşan sergi 3 gün açık kalacak.