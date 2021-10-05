Espiye Kaymakamı Tengir, din görevlilerine başarı belgesi verdi - Son Dakika

Espiye Kaymakamı Taner Tengir, "Camiler ve Din Görevlileri Haftası" etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen yarışmalarda dereceye giren din görevlilerini başarı belgesiyle ödüllendirdi.

Tengir, makamında ağırladığı din görevlileriyle sohbet ederek haftalarını kutladı.

Görevlilere başarı belgelerini veren Tengir, şunları söyledi:

"Camiler, omuz omuza saf tuttuğumuz, birlik ve beraberliğimizi ve kardeşlik duygularımızı güçlendirdiğimiz yerlerdir. Camiler, gerçek huzuru bulduğumuz manevi sığınaklarımızdır. Camiler, vatan sevgisi ve milli bütünlüğün telkin edildiği, şehitlik ve gazilik ruhunun beslendiği, çalışma azminin, güzel ahlakın işlendiği, dini ve milli değerlerimizin öğretildiği yerdir."

Öte yandan İl Müftüsü Ramazan Topcan, Espiye L Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'nu ziyaret etti.

Topcan, cezaevinde hayırveserler tarafından yaptırılan camiyi ziyaret etti, Müftülük tarafından cezaevinde yürütülecek çalışmalar hakkında ilgililerle görüştü.

Müftü Topcan, ibadete açılan ve birinci katı kütüphane olarak kullanılacak caminin yapılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.