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Fas'ta hükûmetin zorunlu Kovid-19 aşılaması kararına karşı imza kampanyası - Son Dakika

Fas'ta hükûmetin zorunlu Kovid-19 aşılaması kararına karşı imza kampanyası

22.10.2021 00:37
Fas'ta hükûmetin zorunlu Kovid-19 aşılaması kararına karşı imza kampanyası

Fas'ta hükümetin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı olma zorunluluğu ve aşı sertifikası uygulamalarına karşı başlatılan imza kampanyasına 20 binden fazla kişi destek verdi.

Fas'ta hükümetin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı olma zorunluluğu ve aşı sertifikası uygulamalarına karşı başlatılan imza kampanyasına 20 binden fazla kişi destek verdi.

Uluslararası eylem topluluğu Avaaz'ın internet sitesinde başlatılan ve Fas'taki "Kovid-19 aşılaması" ile "şehirler arası dolaşım, özel ve kamusal alanlara girişlerde aşı sertifikası ibraz edilmesi" zorunluluğunun protesto edildiği kampanyayı 20 binden fazla Faslı imzaladı.

Çok sayıda hukukçu ve siyasetçinin katıldığı imza kampanyasına İlerleme ve Sosyalizm Partisi (muhalefet) Genel Sekreteri Nebil Bin Abdullah, Sosyalist Birlik Partisi Genel Sekreteri Nebile Munib ve Fas Adalet ve Kalkınma Partisi (PJD) üyesi Emine Meul Ayneyn de destek verdi.

Öte yandan ülkedeki Fas İnsan Hakları Derneğince yapılan yazılı açıklamada, "Vilayetler ve şehirler arası dolaşım, özel ve kamusal alanlara girişlerde aşı sertifikası ibraz etme zorunluluğu kararının derhal iptal edilmesi" çağrısında bulundu.

Dernek bildirisinde, kararın "yasal hakların ihlali" ve "özgürlüklerin kısıtlanması" olarak değerlendirdiğini belirtti.

Meclisteki PJD grubu kararı "reddettiğini" açıkladı

Mecliste 13 koltuğu bulunan PJD grubu tarafından yapılan yazılı açıklamada, hükümetin aldığı aşı sertifikası kararının "reddedildiği" belirtildi.

Açıklamada, hükümet tarafından alınan kararın anayasada koruma altına alınan "dolaşım özgürlüğü" maddesini kısıtladığı ifade edildi.

Hükümet, önceki salı aldığı kararla vilayetler arası dolaşım, kafe, restoran, hamam, spor alanları ve mağazalara girişlerde aşı sertifikası ibraz edilmesi zorunluluğu getirdiğini duyurmuştu.

Fas makamlarının paylaştığı son verilere göre, ülkede salgının başından bu yana 14 bin 566 kişi hayatını kaybederken 942 bin 967 kişi de enfekte oldu.

Muhalefet, Sosyalizm, Protesto, Fas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fas'ta hükûmetin zorunlu Kovid-19 aşılaması kararına karşı imza kampanyası - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fas'ta hükûmetin zorunlu Kovid-19 aşılaması kararına karşı imza kampanyası - Son Dakika
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