Fethiye'de kayalık alana düşen Rus yamaç paraşütü pilotu kurtarıldı (2) - Son Dakika

Yamaç paraşütü pilotu Aleksandr Safanov (38), Ölüdeniz Mahallesi 'ndeki Babadağ'ın 1700 metrelik pistinden tekli uçuş yaptı. Paraşüt, kalkıştan kısa süre sonra belirlenemeyen nedenle kayalık alana düştü.

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