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GAÜN Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Anabilim Dalı yenilendi - Son Dakika

GAÜN Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Anabilim Dalı yenilendi

22.10.2021 15:37
GAÜN Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Anabilim Dalı yenilendi

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Anabilim Dalı yenilenerek, hizmete açıldı.

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Anabilim Dalı yenilenerek, hizmete açıldı.

GAÜN'den yapılan yazılı açıklamaya göre, hayırsever iş insanı İbrahim Özsu tarafından yenilenen bölüm yeniden hizmete girdi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Nükleer Tıp Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yusuf Zeki Çelen, bölümün bulunduğu binanın hastanenin en eski binası olduğunu, aksamalar yaşanabileceği için tadilatın ertelendiğini belirtti.

Çelen, bölüm olarak yaklaşık 10 yıldır Moltek firmasıyla çalıştıklarını, Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Özsu'nun kızları Edibe Özsu adına hayır olarak kendilerine destek olduklarını ifade etti.

Çok kısa zamanda, ekip çalışmasıyla bölümün yenilendiğini belirten Çelen, "Hizmetlerimiz aksamadı ve hastalarımız mağdur olmadı. İbrahim Özsu'ya, sevgili kızları Edibe Özsu'ya ve MOLTEK firmasına çok teşekkür ediyoruz. Bu yapmış oldukları hayırseverliğin onlara hastalarımızdan dua olarak geri dönmesini temenni ediyoruz. Bölümümüzün yeni halinin hastanemize ve hastalarımıza hayırlı olmasını diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Firmanın yönetim kurulu başkanı İbrahim Özsu da 30 senedir İstanbul'da yaşadığını, Nükleer Tıp üzerine ilaç fabrikası olduğunu kaydetti.

Aile gelenekleri üzerine birçok yere bağışta bulunduklarını belirten Özsu, "Gaziantep'e ve bölgeye sağlık anlamında çok önemli hizmetler veren üniversite hastanesine de elimizden geldiği kadarıyla bir fayda sağlayalım istedik. Gaziantep Üniversitesi Hastanesi Nükleer Tıp Anabilim Dalı'nın yenilenmesi, bu yeniliğe vesile olmamız beni ve ailemi çok duygulandırdı. Kızım Edibe Özsu adına bu yeniliği yaptık. İmkanı olan herkesi şehri için, ülkesi için hayır işleri yapmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

GAÜN Başhekimi Prof. Dr. Belgin Alaşehirli, Özsu ailesine teşekkürlerini sunarak, Edibe Özsu'ya plaket takdim etti.

Gaziantep Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Gaziantep, Nükleer, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel GAÜN Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Anabilim Dalı yenilendi - Son Dakika


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