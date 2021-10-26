GMİS Başkanı Yeşil'den madencilere Kovid-19'a karşı "tedbir" uyarısı - Son Dakika

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, maden işçilerine yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyma çağrısında bulundu.

Yeşil, gazetecilere, dünyada yaşanan enerji krizi sebebiyle kömürün öneminin bir kez daha ortaya çıktığını söyledi.

"1,5 milyar ton kömür yer altında bekliyor." diyen Yeşil, bu cevherin ekonomiye kazandırılması gerektiğini kaydetti.

Yeşil, koronavirüsle mücadeleye değinerek, "Vatandaşlarımızın ve madencilerimizin biraz daha dikkatli olmaları ve kurallara uymaları gerekiyor. Türkiye Taşkömürü Kurumunda (TTK) geçen hafta 30 arkadaşımızın test sonucu pozitif çıkmıştı. Bu arkadaşlarımız karantinada, süreçleri devam ediyor. Bugün itibarıyla vaka sayımız 38'e çıktı. Dikkatli olmamız gerekiyor. 38 arkadaşımız şu anda ev karantinasında, filyasyon ekibinin belirlediği 13 arkadaşımız da temaslı oldukları için karantinada. Dikkat etmemiz lazım, bu hastalığın şakası yok. Önlem ve kurallara herkesin uyması gerekiyor." diye konuştu.