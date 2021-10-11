Greenpeace üyeleri, Londra'da eylem yaptı (2) - Son Dakika

Greenpeace üyeleri, Londra'da eylem yaptı (2)

Elleri petrole batmış Boris Johnson heykelinin taşınması Polisin bir eylemciyi gözaltına alması LONDRA - Çevreci örgüt Greenpeace üyeleri, İngiltere'nin başkenti Londra'da Başbakanlık ofisi 10 Numara önünde, Shetland adasında bulunan Cambo'da petrol çıkarılmasına karşı protesto gösterisi düzenledi.

Elleri petrole batmış Boris Johnson heykelinin taşınması Polisin bir eylemciyi gözaltına alması LONDRA - Çevreci örgüt Greenpeace üyeleri, İngiltere'nin başkenti Londra'da Başbakanlık ofisi 10 Numara önünde, Shetland adasında bulunan Cambo'da petrol çıkarılmasına karşı protesto gösterisi düzenledi. Bina önündeki yola Başbakan Boris Johnson'ı elleri petrole batmış şekilde gösteren bir heykel koyan göstericiler, kendilerini yanlarında getirdikleri petrol varillerine kelepçeledi. Eylem sırasında bazı göstericiler gözaltına alındı.

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