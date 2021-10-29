Hakimler ve Savcılar Kurulu'na bir üye seçilecek - Son Dakika

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından Hakimler ve Savcılar Kurulu'na (HSK), yükseköğretim kurumlarının hukuk dallarında görev yapan öğretim üyeleri ile avukatlar arasından bir üye seçilecek.

TBMM'nin üye seçimine ilişkin ilan, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, adaylar başvurularını 1 Kasım'dan 5 Kasım saat 17.00'ye kadar TBMM Başkanlığı Genel Evrak Birimi'ne şahsen ya da posta yoluyla yapabilecek.