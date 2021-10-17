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Ham olarak çaldığı Trabzon hurmalarını satmak yerine evine götürüp işledi - Son Dakika

Ham olarak çaldığı Trabzon hurmalarını satmak yerine evine götürüp işledi

17.10.2021 00:57
Ham olarak çaldığı Trabzon hurmalarını satmak yerine evine götürüp işledi

Denizli'de dalından çaldığı 650 kilo Trabzon hurmasını, 3 TL'den satmak yerine işleyip kurutarak kilosu 80-100 TL'ye pazarlamayı düşünen hırsızın kolay para kazanma hevesi kursağında kaldı.

Denizli'de dalından çaldığı 650 kilo Trabzon hurmasını, 3 TL'den satmak yerine işleyip kurutarak kilosu 80-100 TL'ye pazarlamayı düşünen hırsızın kolay para kazanma hevesi kursağında kaldı. Çaldığı hurmaları işleyip kuruması için evinin terasına asan hırsız, JASAT'ın 53 saatlik kamera incelemesiyle yakalandı.

Olay, Honaz ilçesine bağlı Ovacık Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Trabzon hurması yetiştiriciliğinin yaygın olduğu mahallede artan hırsızlık olayları nedeniyle tarlasını kontrole giden Mahalle Muhtarı Rafet Özcan, birkaç gün sonra hasat etmeyi planladığı meyvelerinin çalındığını görünce şok oldu. Özcan'ın ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarmanın dedektifleri olan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Honaz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından müşterek çalışma başlatıldı.

53 saatlik kayıtlar incelenerek bulundu

Üreticinin başına dert olan hırsızı yakalamak için yoğun bir çalışma gerçekleştiren JASAT, kırsal mahalleler ve ana güzergahlardaki kameralara ait 53 saatlik kaydı inceleyerek şüpheli aracı tespit etti. Plakadan şüpheli Kadir K'ya (48) ulaşan jandarma ekipleri, şüphelinin Pamukkale ilçesinde belirlenen adresine operasyon düzenledi.

Operasyona giden jandarmalar gördüklerine inanamadı

Arama yapmak için şüpheli Kadir K'nın adresine giden jandarmalar, evin terasında soyulup ipe dizilerek kuruması için askıya takılan Trabzon hurmalarını görünce neye uğradığını şaşırdı. Şüpheli Kadir K'nın Muhtar Rafet Özcan'ın bahçesinden çaldığı 650 kilo hurmayı taze olarak kilosu 3 TL'den satmak yerine kurutarak kilosunu 80 - 100 TL'ye pazarlamayı düşündüğü tespit edildi. Dalından ham olarak çalındıktan sonra JASAT'ın titiz çalışması sonucu bulunan hurmalar, işlenmiş olarak sahibine teslim edildi.

Gözaltına alınan Kadir K., ifadesinde suçunu itiraf etti. Adli makamlara sevk edilen Kadir K., 'Açıktan hırsızlık' yaptığı gerekçesiyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Son dönemde bölgede yaşanan hırsızlık olaylarının ardından üreticilerin kendi çapında önlemler aldığını ifade eden Rafet Özcan, "Ben Trabzon hurması yetiştiricisiyim. Geçimimi bu şekilde sağlıyorum. Önceki gün tarlaya gittiğimde hurmalarımın toplandığını gördüm. Hırsızlık olayını jandarmaya ihbarda bulundum. Jandarma sağ olsun gece gündüz demeden 48 saatte hırsızı yakalamayı başardı. Bu kadar sürede çalan kişinin kim olduğunu, aracını, soyulmuş hurmalarımı bulmuşlar. Beni arayıp hurmalarımı geri getirdiler. Suçluyu da adalete teslim ettiler. Jandarmamıza çok büyük teşekkür ederim" şeklinde konuştu. - DENİZLİ

Türk Lirası, Hırsızlık, Denizli, Trabzon, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ham olarak çaldığı Trabzon hurmalarını satmak yerine evine götürüp işledi - Son Dakika


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