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"HAREKETSİZ YAŞAM ALZHEİMER RİSKİNİ 2 KAT ARTIRIYOR" - Son Dakika

"HAREKETSİZ YAŞAM ALZHEİMER RİSKİNİ 2 KAT ARTIRIYOR"

16.10.2021 10:53

? Alzheimer riskini azaltmak için hareket etmenin önemine dikkat çeken Nöroloji Uzmanı Dr. Oğuzhan Onultan, 'Spor yapamıyorsanız bile hareket edin.

? Alzheimer riskini azaltmak için hareket etmenin önemine dikkat çeken Nöroloji Uzmanı Dr. Oğuzhan Onultan, 'Spor yapamıyorsanız bile hareket edin. Amerika ve Kanada'da yapılan çalışmalar da gösterdi ki yemek, temizlik gibi ev işleri bile riski azaltıyor' dedi.

Hareketsiz yaşamın Alzheimer'a etkisine ilişkin açıklamalarda bulunan Medicana Kadıköy Hastanesi'nden Nöroloji Uzmanı Dr. Oğuzhan Onultan, son yapılan araştırmalardan örnekler de verdi.

EV İŞLERİ DE HAREKET KAPSAMINA GİRİYOR

Spor salonuna gidilmesi gibi bir zorunluluğun olmadığını belirten Dr. Onultan, 'Amerika'da 716 kişi ile bir araştırma yapılmış. Hareketsiz kişilerin daha hareketli olanlara göre Alzheimer riskinin 2 kat fazla olduğu ortaya çıkmış. Hareketin çok önemli olduğu ortaya çıkmış. Hareketli yaşamak için illa spor salonuna gidilmesi gerekmiyor. Günlük evde işleri de hareket kapsamına giriyor' diye konuştu.

TEMİZLİK, YEMEK YAPMAK, EŞYALARIN YERİNİ DEĞİŞTİRMEK?

İleri yaştakilerin hareket etmesinin önemine dikkat çeken Dr. Onultan, 'Toronto Üniversitesi'nde yapılan başka bir çalışmada ise insanları spor salonuna yönlendiremiyorsunuz ama hareketli olmaları gerekiyor, ileride yaştakileri nasıl hareketlendirebiliriz diye düşünmüşler ilk defa yapılan çalışmada evdeki aktivitelerin hangisi daha iyi geliyor onu ortaya çıkarmışlar. Yemek yapmak, temizlik yapmak, eşyaların yerini değiştirme, bahçeyle ilgilenmek gibi aktivitelerin iyi geldiği tespit edilmiş' ifadelerini kullandı.

GÜNDE 7 BİN ADIM ATMAK YETERLİ

İnsanların araştırmadaki aktiviteleri rahatlıkla yapabileceğini belirten Dr. Oğuzhan Onultan, 'Hareket beyin, kalp ve bağırsaklar için çok önemli, vücut bu 3 sistem üzerinden gidiyor. Çalışma cinsiyet ayrımı olmadan, 80-85 yaşının üstündekilerle yapılmış. Saksı, çiçek işleri üç boyutlu aktivitelerdir, beynin her iki tarafı da kullanılır. Beynin yeni yollar yaratmasına antrenman yaparak yardımcı oluyoruz. Yürümek de çok önemli, günde 7 bin adım atmak yeterli' dedi.

BEYİNDEKİ KÜÇÜLME DAHA DÜŞÜK

Damarların hareket edildiği sürece gençleştiğini söyleyen Dr. Onultan, 'Damar sertliği riskini azaltmış oluyoruz. 60 yaşından sonra yeni bir dil öğrenmeye çalışmak, enstrüman çalmayı öğrenmek riski azaltan bizim için anlamlı aktiviteler. Çalışmanın sonunda kişilerin MR'ı çekilmiş bakmışlar ki yaşlarına göre beyindeki küçülme daha düşük. Hastalara tavsiyem kendilerini yormayacak ve zorlamayacak şekilde hareketleri yapsınlar. Her şeyi kararında yapmak lazım' diye konuştu.

HAREKETSİZ YAŞAM ALZHEİMER RİSKİNİ 2 KAT ARTIRIYOR
HAREKETSİZ YAŞAM ALZHEİMER RİSKİNİ 2 KAT ARTIRIYOR
HAREKETSİZ YAŞAM ALZHEİMER RİSKİNİ 2 KAT ARTIRIYOR
HAREKETSİZ YAŞAM ALZHEİMER RİSKİNİ 2 KAT ARTIRIYOR

Amerika Birleşik Devletleri, Yemek Tarifi, Alzheimer, Kanada, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'HAREKETSİZ YAŞAM ALZHEİMER RİSKİNİ 2 KAT ARTIRIYOR' - Son Dakika


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