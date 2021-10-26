Hayrabolu Belediye Başkanı İnan, muhtarlarla buluştu - Son Dakika

Hayrabolu Belediye Başkanı Osman İnan, muhtarlarla bir araya gelerek mahallelerde yaşanan sorunları görüştü.

İlçede bir restoranda gerçekleştirilen toplantıda konuşan İnan, mahallelerin sorunlarına hakim olduğunu söyledi.

Sorunların çözümü için el birliğiyle çalışacaklarını belirten İnan, şunları kaydetti:

"Mahallelerimizdeki sorunları, halkımızın bizlerden taleplerini ilk olarak elimiz, kolumuz, kulağımız ve gözümüz olan muhtarlarımızdan öğreniyoruz. Kapılarımız da gönlümüz de sizlere sonuna kadar açıktır. Hizmetlerimizin halka ulaşmasında köprü vazifesi gören muhtarlarımızla birlikte çözüm odaklı hizmet anlayışını sürdürerek, ilçemize ve burada yaşayan güzel insanlara daha güzel hizmetler sunacağız."

Toplantıya, Belediye Başkan Yardımcısı Şakir Tasar ve birim müdürleri de katıldı.

Ardından muhtarlar mahallelerinde yaşadıkları sorunları aktardı.