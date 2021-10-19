Huawei ilk oyun monitörünü satışa sundu - Son Dakika

Teknoloji şirketi Huawei, ilk oyun monitörü Huawei MateView GT'yi ön satışa sundu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Huawei MateView GT, Huawei'nin ilk kavisli monitörü. 21: 9 oranında 34 inç ekran ve 3440x1440 çözünürlüğü destekleyen monitör, oyun keyfini en üst düzeye çıkarmak ve oyuncular için sürükleyici bir eğlence deneyimi için tasarlandı.

Renk performansı açısından Huawei MateView GT, DCI-P3 renk alanını desteklediği için oyunlar ve video düzenleme için renk doğruluğunu artırıyor. Her bir panel, Delta E değeri <2 olacak şekilde profesyonel olarak fabrikada kalibre edilerek piyasaya sunuluyor. Ayrıca, Huawei MateView GT, içeriği daha gerçekçi hale getirmek için 350 nits maksimum parlaklığı ve 4000: 1 kontrast oranının yanı sıra HDR 10'u da destekliyor.

Sınıfında lider yenileme hızıyla akıcı görseller

Huawei, herhangi bir oyun ekranı için yüksek yenileme hızının gerekli olduğunu biliyor. 165 Hz yenileme hızı desteğiyle Huawei MateView GT, bağlı cihazın grafik işleme yeteneklerini daha da serbest bırakıyor. Bu, yalnızca kullanıcı için daha pürüzsüz ve net görseller sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda göz yorgunluğunu da azaltıyor.

Huawei MateView GT, oyun senaryoları için Karanlık Alan Kontrolü özelliğine sahip bulunuyor. Düşük ışıkta ve aşırı pozlanmış sahnelerde ekran parlaklığını ayarlayarak, oyuncuların rakipleri hızlı bir şekilde bulmasına yardımcı olabiliyor. Ayrıca ekran, FPS oyunları için özel olarak tasarlanan Nişangah özelliğine sahip. Oyun sırasında silahın dürbünü kapalıyken bile Huawei MateView GT, oyunculara bir dürbün sağlayarak kolayca nişan alıp ateş etmelerine yardımcı oluyor.

Huawei MateView GT, hem oyun hem de eğlence için mükemmel performans sunuyor. Aynı zamanda birçok ince düşünülmüş güçlü özellik ile geliyor. Gelişmiş tasarımlı Ekran Görüntüsü (OSD) menüsü ile Huawei MateView GT, alt çerçevesinin altında bulunan beş yönlü bir joystick sayesinde monitör etkileşimini her zamankinden daha kolay hale getiriyor. Ayrıca TÜV Rheinland Düşük Mavi Işık sertifikasını sahip olan monitör, mavi ışığı ve gözlere zararlı olabilecek titremeyi etkin bir şekilde azaltan DC karartmayı destekliyor.

Huawei MateView GT genişletilebilirlik için iki HDMI 2.0 bağlantı noktası, bir DisplayPort 1.4 bağlantı noktası, şarj için bir USB C Tipi bağlantı noktasına sahip. Bu bağlantı noktaları bir araya geldiğinde, kullanıcıların her türlü genişleme ihtiyaçları karşılanmış oluyor. Huawei MateView GT 5.499 TL satış fiyatıyla Huawei Online Mağaza üzerinde ön satışa sunuluyor. Yanında ücretsiz olarak Huawei WiFi AX3 Quad-Core router hediye edilen Huawei MateView GT, ayrıca vade farksız 4 taksit avantajı ile de sunuluyor. Kullanıcılar eğer isterlerse monitörü satın aldıktan sonra satış sayfasına yorum yazarak Huawei AF30 Bluetooth Mouse kazanma şansı da yakalıyor.